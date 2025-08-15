Σύρος: Θαλάσσια ανεμώνη τσίμπησε λουόμενος – Ένα παιδί στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην παραλία Δελφίνι της Σύρου, όταν δύο λουόμενοι δέχθηκαν τσίμπημα από επικίνδυνες θαλάσσιες ανεμώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, ανάμεσα τους, βρίσκεται και ένα παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Στην άμμο δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, ωστόσο οι λουόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πλησιάζουν ή πατούν πάνω σε πέτρες μέσα στη θάλασσα, καθώς οι ανεμώνες μπορεί να προκαλέσουν επώδυνα τσιμπήματα.

Η χρήση υποδημάτων θαλάσσης συνιστάται ανεπιφύλακτα.

Διαβάστε επίσης

Επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών σε Γαύδο, Καλούς Λιμένες και Θήρα

Διάσωση προσφύγων στο Φαρμακονήσι, μεταφέρθηκαν στην κλειστή δομή της Λέρου

Φωτιά στην Αχαΐα: «Μέλπω» ονομάστηκε το πρόβατο που διασώθηκε με μηχανάκι και μεταφέρθηκε σε vegan φάρμα