ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

15.08.2025 11:26

«Πίναμε μπύρες και είπαμε να βάλουμε φωτιά» -Τι υποστήριξε ο 19χρονος που κατηγορείται για την πυρκαγιά στα Συχαινά

15.08.2025 11:26
19xronos new

Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν ο 19χρονος και ο 27χρονος που συνελήφθησαν με την κατηγορία της πρόκλησης φωτιάς που εκδηλώθηκε στα Συχαινά της Πάτρας.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Μάλιστα, όπως έγινε χθες γνωστό, ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έβαλε φωτιά και φέρεται να είπε σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ:

«Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο 27χρονος από την πλευρά του αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι το μηχανάκι που φωτογραφήθηκε από κατοίκους οδηγούσε ο 19χρονος, με τον 27χρονο στη θέση του συνοδηγού.

Υπενθυμίζεται ότι για την πυρκαγιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας είχε ήδη συλληφθεί ένας 25χρονος, ενώ στην Αρόη προσήχθη ένα άτομο που κινούνταν έχοντας στην κατοχή του τέσσερις αναπτήρες.

