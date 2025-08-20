Βασανιστήρια σε live streaming: Η ιστορία του Γάλλου streamer που πέθανε σε ένα… σύγχρονο Κολοσσαίο στον βωμό των… likes (Videos)

Συγκλονισμένη είναι η Γαλλία από τον θάνατο του 46χρονου Ραφαέλ Γκράβεν, γνωστός ως Jean Pormanove, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Κυριακής (17/8) στην Κοντ στη Νίκαια, ενώ βρισκόταν σε «μαραθώνιο» ζωντανής μετάδοσης δέκα ημερών. Πολλά ΜΜΕ αναφέρουν ότι είχε υποστεί κακοποίηση επί μήνες και για αυτό διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του.

Όπως αναφέρει το Sky News, ο Γκράβεν εντοπίστηκε νεκρός… ζωντανά από θεατές που παρακολουθούσαν τη μετάδοσή του στην πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης «Kick», όταν τον είδαν ξαπλωμένο σε στρώμα χωρίς να ανταποκρίνεται στα σχόλια τους.

Κακοποίηση ή σενάριο;

Η Εισαγγελία επιβεβαίωσε την έναρξη δικαστικής έρευνας για τη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου, ο οποίος σημειώθηκε στο χωριό Κοντ, ενώ παράλληλα διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, ο streamer πέθανε στον ύπνο του, έχοντας προηγουμένως υποστεί κακοποιητική μεταχείριση και εξευτελισμό σε εκπομπές που συγκέντρωναν χιλιάδες θεατές.

Σύμφωνα με το France 24, ο χώρος που χρησιμοποιούσε για τις ζωντανές μεταδόσεις ήταν ενοικιασμένος αποκλειστικά για την 10ήμερη μετάδοση.

Ήταν γνωστός για τον εξευτελισμό και την κακομεταχείρηση που…δεχόταν live

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde επισημαίνει πως ο 46χρονος ήταν ήδη γνωστός για βίντεο στα οποία δεχόταν εξευτελισμό και κακομεταχείριση μαζί με συνεργάτες του. Σε μία χαρακτηριστική σκηνή, εμφανίζεται να δέχεται μπουκάλι νερό στο πρόσωπο, ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος.

Η υπουργός Ψηφιακής Τεχνολογίας της Γαλλίας, Κλάρα Σαπαζ, δήλωσε ότι ο Γκράβεν είχε «υποστεί ταπείνωση και κακοποίηση επί μήνες», ενώ τόνισε πως «μία δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη». Επίσης, υπογράμμισε ότι «το να θεωρούνται οι διαδικτυακές πλατφόρμες υπεύθυνες για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι επιλογή: είναι υποχρέωση από τον νόμο. Αυτού του τύπου η αποτυχία μπορεί να οδηγήσει στα χειρότερα και δεν έχει θέση στη Γαλλία, στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού».

Το μήνυμα της Γαλλικής κυβέρνησης

Ύπατη Επίτροπος για τα Παιδιά, Σάρα Ελ Αΐρι, χαρακτήρισε τον θάνατό του «φρικιαστικό». «Οι πλατφόρμες έχουν τεράστια ευθύνη να ρυθμίζουν το διαδικτυακό περιεχόμενο, ώστε τα παιδιά μας να μην εκτίθενται σε βία. Καλώ τους γονείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», τόνισε.

Τι ισχυρίζεται η πλατφόρμα

Ο Γκράβεν είχε περισσότερους από 1.000.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο Kick. Δεν άργησε η αντίδραση από την μεριά του Kick, με μία εκπρόσωπος της πλατφόρμας να δηλώνει: «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Jean Pormanove και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητά του. Εξετάζουμε επειγόντως τις περιστάσεις και συνεργαζόμαστε με τους αρμόδιους φορείς για να διερευνήσουμε την κατάσταση.

Οι οδηγίες της κοινότητας του Kick έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των δημιουργών και παραμένουμε προσηλωμένοι στην τήρηση αυτών των προτύπων σε ολόκληρη την πλατφόρμα μας».

Τι είναι το «Kick»

Το Kick ιδρύθηκε στις αρχές του 2023 προκειμένου να ανταγωνιστεί την διάσημη πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης «Twich», η οποία ανήκει στην Amazon. Η νέα πλατφόρμα πραγματοποιεί ζωντανές μεταδόσεις για όλους, από gamers και influencers μέχρι gamblers.

Παρόλο που η ιδιοκτησία του Kick δεν είναι 100% δημόσια, υποστηρίζεται από μερικούς από τους ιδρυτές του online καζίνο Stake.com και οι streamers μπορούν επί του παρόντος να κερδίσουν περισσότερα στο Kick από ό,τι σε άλλες πλατφόρμες. Σύμφωνα με την Internet Matters, το Twitch, από την άλλη, επιτρέπει στους δημιουργούς να κρατούν το 50% των κερδών τους και το YouTube το 70%, η Kick τους επιτρέπει να κρατούν το 95% των κερδών τους.

Αυτά τα πιθανά κέρδη έχουν προσελκύσει πολλούς streamers – και το κοινό τους – στη νεοσύστατη πλατφόρμα. Όπως αναφέρουν στοιχεία που δημοσίευσε το Digiday τον Απρίλιο, το Kick μετράει σήμερα περίπου 57 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Παρόλο που οι οδηγίες της κοινότητας έχουν πρόσφατα αναθεωρηθεί, το Kick θεωρείται ότι έχει μία πιο χαλαρή προσέγγιση όσον αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου. Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει ορισμένους influencers που έχουν αποκλειστεί από άλλες πλατφόρμες να μετακινηθούν στο Kick.

Γαλλικές αρχές ερευνούν τον θάνατο ενός άνδρα κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα Kick, όπου εμφανιζόταν να υφίσταται κακοποίηση.

Οι εισαγγελικές αρχές διέταξαν νεκροψία και ξεκίνησαν έρευνα για τον θάνατο του 46χρονου άνδρα, τη Δευτέρα.

Η υφυπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Τεχνολογίας της Γαλλίας, Κλάρα Σαπάζ, δήλωσε ότι ο Ραφαέλ Γκράβεν, γνωστός διαδικτυακά ως Jean Pormanove, είχε εμφανιστεί πολλές φορές σε βίντεο στην πλατφόρμα Kick, όπου δεχόταν σωματική κακοποίηση ή ταπείνωση από συμπαρουσιαστές, την ώρα που τον παρακολουθούσαν θεατές σε ζωντανή μετάδοση.

«Ο θάνατος του Jean Pormanove και η βία που υπέστη είναι απολύτως φρικτά», έγραψε η Σαπάζ στην πλατφόρμα Χ.

Η Kick France ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τις Αρχές και ότι πραγματοποιεί εσωτερικό έλεγχο του περιεχομένου της στη Γαλλία. «Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύουμε τους δημιουργούς και να διασφαλίζουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον στο Kick», αναφέρεται σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι όλοι οι συμπαρουσιαστές που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ζωντανή μετάδοση έχουν αποκλειστεί εν αναμονή της έρευνας.

Η Kick είναι μια πλατφόρμα ζωντανών μεταδόσεων με έδρα την Αυστραλία, η οποία μοιράζεται έσοδα με τους δημιουργούς της.

Η Σαπάζ τόνισε ότι έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα, ενώ παρέπεμψε την υπόθεση στον ρυθμιστικό οργανισμό Arcom και κατέθεσε αναφορά στο Pharos, την πύλη του γαλλικού κράτους, για καταγγελία παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου. Ζήτησε επίσης εξηγήσεις από την Kick. «Η ευθύνη που φέρουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες για τη διάδοση παράνομου περιεχομένου δεν είναι προαιρετική, είναι ο νόμος», υπογράμμισε, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Guardian.

Σοκ και αποτροπιασμός

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης πρόβαλαν αποσπάσματα από βίντεο πολλών ωρών όπου ο Pormanove φαίνεται να δέχεται χτυπήματα, προσβολές, στραγγαλισμό, να τον περιχύνουν με μπογιά και λάδι και να τον πυροβολούν με σφαίρες paintball.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν ο Pormanove υποβαλλόταν οικειοθελώς στη βία ή αν εξαναγκαζόταν, ούτε αν οι πράξεις ήταν πραγματικές ή σκηνοθετημένες.

Επιβεβαιώνουν τον θάνατό του κοντινοί και συνεργάτες του – Ζητούν σεβασμό στη μνήμη του

Η τραγωδία ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν συνεργάτες και κοντινοί του άνθρωποι επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.

Ένας από τους συνεργάτες του, γνωστός ως Naruto, ζήτησε σεβασμό στη μνήμη του και απηύθυνε έκκληση να μην κοινοποιηθούν βίντεο από τη στιγμή του θανάτου του.

Το ίδιο αίτημα επανέλαβε και ένας άλλος streamer, ο Όουεν Τσενάζαντοτι, ο οποίος είχε λάβει πρόσφατα μέρος σε έναν μαραθώνιο streaming μαζί με τον Pormanove.

Ποιος ήταν ο streamer

Ο Jean Pormanove -πραγματικό όνομα, Ραφαέλ Γκραβέν-, υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς και αμφιλεγόμενους Γάλλους streamers, με ενεργή παρουσία στον χώρο των livestreams από το 2020.

Γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1979 στη Μοζέλ και ξεκίνησε την καριέρα του στα social media μέσα από το TikTok. Αρχικά προσέλκυσε κοινό με το ιδιαίτερο χιούμορ του και τις διαδραστικές του εμφανίσεις, ενώ στη συνέχεια μεταπήδησε στο Twitch, συγκεντρώνοντας περίπου 669.000 ακολούθους και περισσότερα από 35 εκατομμύρια προβολές.

Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία του ήρθε μέσω της πλατφόρμας Kick, όπου το 2024 αναδείχθηκε στον πιο δημοφιλή Γάλλο streamer.

Το περιεχόμενό του περιλάμβανε κωμικές σκηνές, αυθόρμητες αντιδράσεις και ακραίες προκλήσεις, πολλές από τις οποίες προκαλούσαν έντονη συζήτηση.

Τι λένε τα Γαλλικά ΜΜΕ για τον θάνατό του – Είναι σενάριο;

Στις 18 Αυγούστου 2025 ο Jean Pormanove κατέρρευσε και πέθανε ζωντανά στον αέρα, κατά τη διάρκεια ενός μαραθώνιου livestream.

Αν και αρχικά ο θάνατος του δεν θεωρήθηκε ύποπτος, οι συνθήκες του περιστατικού –σωματική εξάντληση, έλλειψη ύπνου, τοξικές ουσίες και πιθανή κακομεταχείριση– προκάλεσαν έντονο προβληματισμό και οδήγησαν σε επίσημη έρευνα και παραγγελία ιατροδικαστικής εξέτασης.

Το υλικό που κυκλοφόρησε έδειχνε τον Γκραβέν να υφίσταται εξευτελισμούς και σωματική βία μπροστά στην κάμερα. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε το ενδιαφέρον των αρχών και της κοινής γνώμης με τον streamer να γίνεται ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και διχαστικά πρόσωπα στην κοινότητα του Kick.

Ο Γιασίν Σαντουνί, δικηγόρος ενός εκ των δύο streamers που κατηγορούνται για κακοποίηση του Pormanove, δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι BFM ότι το θύμα είχε καρδιαγγειακά προβλήματα και ότι η βία στα βίντεο ήταν «σκηνοθετημένη». «Όλες αυτές οι σκηνές είναι απλώς θεατρικές, ακολουθούν ένα σενάριο», είπε.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει αποσπάσματα από βίντεο διάρκειας ωρών, στα οποία ο Πορμανόβ δέχεται χτυπήματα, προσβολές, στραγγαλισμούς, πετάνε πάνω του μπογιές και λάδια, ενώ τον πυροβολούν με όπλο paintball. Από τα αποσπάσματα δεν είναι σαφές αν ο Pormanove είχε υποβληθεί στη βία οικειοθελώς ή αν αναγκάστηκε να την υπομείνει, ούτε αν η πράξη ήταν πραγματική ή σκηνοθετημένη.

Ο Drake αναλαμβάνει την κηδεία του

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει διεθνή συγκίνηση. Ο Αμερικανός streamer Έιντιν Ρος και ο καλλιτέχνης Drake γνωστοποίησαν ότι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας του.

«Αυτό είναι φρικτό και αηδιαστικό. Όποιος συμμετείχε σε αυτό πρέπει να λογοδοτήσει. Μίλησα με τον Drake και συμφωνήσαμε να καλύψουμε τα έξοδα της κηδείας. Αυτό δεν θα φέρει πίσω τη ζωή του, αλλά είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε» είπε ο συνάδελφος του Pormanove.

Παράλληλα, πλήθος χρηστών εκφράζει την αγανάκτησή του για τις συνθήκες του θανάτου του και ζητά δικαιοσύνη.

