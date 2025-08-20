search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

20.08.2025 18:00

Κυρώσεις από το Λονδίνο σε ρωσικά δίκτυα – Η Μόσχα απαγορεύει την είσοδο σε 21 άτομα που συνεργάζονται με βρετανικά ΜΜΕ

20.08.2025 18:00
kremlino-`12

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την είσοδο στη χώρα 21 ατόμων τα οποία κατηγορεί ότι συνεργάζονται με «επιβλαβή βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για να προωθήσουν αντιρωσικά αφηγήματα.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες και μέλη ΜΚΟ.

Τα ονόματα του προστέθηκαν σε εκείνα των πολλών εκατοντάδων άλλων δυτικών υπηκόων, τους οποίους η Ρωσία έχει βάλει σε«κατάλογο απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Βρετανία σήμερα ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων στα δίκτυα κρυπτονομισμάτων τα οποία διαχειρίζεται η Ρωσία.

