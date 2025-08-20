Κυρώσεις από το Λονδίνο σε ρωσικά δίκτυα – Η Μόσχα απαγορεύει την είσοδο σε 21 άτομα που συνεργάζονται με βρετανικά ΜΜΕ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την είσοδο στη χώρα 21 ατόμων τα οποία κατηγορεί ότι συνεργάζονται με «επιβλαβή βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για να προωθήσουν αντιρωσικά αφηγήματα.
Ο κατάλογος περιλαμβάνει δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες και μέλη ΜΚΟ.
Τα ονόματα του προστέθηκαν σε εκείνα των πολλών εκατοντάδων άλλων δυτικών υπηκόων, τους οποίους η Ρωσία έχει βάλει σε«κατάλογο απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
Η Βρετανία σήμερα ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων στα δίκτυα κρυπτονομισμάτων τα οποία διαχειρίζεται η Ρωσία.
Διαβάστε επίσης:
Politico: Η Ευρώπη δεν διαθέτει πραγματικές λύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία
Η Ρωσία χάρισε μοτοσικλέτα σε άνδρα από την Αλάσκα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν (Videos)
ΗΠΑ: Μπάντα της τζαζ έπαιζε μουσική για να… κατευνάσει τον εκνευρισμό επιβατών γιατί καθυστερούσε η πτήση (video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.