Σάλος στην Ουαλία με Εβραίους τουρίστες να «χαλάνε» χριστιανικό σταυρό από πέτρες για να σχηματίσουν το αστέρι του Δαβίδ

Μια ομάδα Εβραίων τουριστών βιντεοσκοπήθηκε να διαλύει έναν εμβληματικό σταυρό κατασκευασμένο από πέτρες σε λόφο της Ουαλίας και να χρησιμοποιεί τις πέτρες για να δημιουργήσει ένα γιγάντιο αστέρι του Δαβίδ στη θέση του.

Ο σταυρός μήκους 18 μέτρων, κατασκευασμένος από πέτρες, πιστεύεται ότι βρισκόταν σε αυτή τη θέση για τουλάχιστον 50 χρόνια, στον λόφο κάτω από την κορυφή Great Orme στο Llandudno, στη βόρεια Ουαλία, ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο που είναι ευρέως γνωστό στην περιοχή, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Έτσι, όταν εμφανίστηκε βίντεο που φαινόταν να δείχνει μια ομάδα νέων, μερικοί εμφανώς φορώντας παραδοσιακά κιπά, να αφαιρούν πέτρες από ένα χριστιανικό σύμβολο, πολλοί έγιναν έξαλλοι.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε μια τοπική ομάδα στο Facebook, το οποίο φέρεται να βιντεοσκοπήθηκε την περασμένη Παρασκευή, δείχνει μια μικρή ομάδα να κλωτσάει τις πέτρες που αποτελούσαν το περίγραμμα του σταυρού.

Στη συνέχεια, δείχνει μερικούς από τους νέους να χρησιμοποιούν τις πέτρες από τον σταυρό για να δημιουργήσουν ένα Αστέρι του Δαβίδ, το σύμβολο της εβραϊκής πίστης.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην κορυφή του ασβεστολιθικού ακρωτηρίου ύψους 279 μέτρων, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα στη Σνοουντόνια, το Άνγκλεσι, τη Νήσο Μαν, το Μπλάκπουλ και την περιοχή των Λιμνών.

Το βίντεο δείχνει την ομάδα να εργάζεται πάνω στη δική της εκδοχή του εξάκτινου αστεριού, ενός ευρέως αναγνωρισμένου συμβόλου της εβραϊκής ταυτότητας που εμφανίζεται στη σημαία του Ισραήλ.

Δεν είναι γνωστό αν το ολοκλήρωσαν πριν φύγουν από την κορυφή του λόφου, ούτε πόσες πέτρες αφαιρέθηκαν από τον σταυρό.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε ορισμένους ντόπιους, με αρκετούς από αυτούς να καταδικάζουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την καταστροφή του σταυρού στην πλαγιά του λόφου, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως «Ο Λόφος των Ονομάτων», επειδή οι οικογένειες χρησιμοποιούν συχνά τις πέτρες για να γράψουν τα ονόματα των αγαπημένων τους προσώπων που έχουν πεθάνει.

