search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 19:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 17:53

Σάλος στην Ουαλία με Εβραίους τουρίστες να «χαλάνε» χριστιανικό σταυρό από πέτρες για να σχηματίσουν το αστέρι του Δαβίδ

20.08.2025 17:53
wales stavros

Μια ομάδα Εβραίων τουριστών βιντεοσκοπήθηκε να διαλύει έναν εμβληματικό σταυρό κατασκευασμένο από πέτρες σε λόφο της Ουαλίας και να χρησιμοποιεί τις πέτρες για να δημιουργήσει ένα γιγάντιο αστέρι του Δαβίδ στη θέση του.

Ο σταυρός μήκους 18 μέτρων, κατασκευασμένος από πέτρες, πιστεύεται ότι βρισκόταν σε αυτή τη θέση για τουλάχιστον 50 χρόνια, στον λόφο κάτω από την κορυφή Great Orme στο Llandudno, στη βόρεια Ουαλία, ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο που είναι ευρέως γνωστό στην περιοχή, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Έτσι, όταν εμφανίστηκε βίντεο που φαινόταν να δείχνει μια ομάδα νέων, μερικοί εμφανώς φορώντας παραδοσιακά κιπά, να αφαιρούν πέτρες από ένα χριστιανικό σύμβολο, πολλοί έγιναν έξαλλοι.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε σε μια τοπική ομάδα στο Facebook, το οποίο φέρεται να βιντεοσκοπήθηκε την περασμένη Παρασκευή, δείχνει μια μικρή ομάδα να κλωτσάει τις πέτρες που αποτελούσαν το περίγραμμα του σταυρού.

Στη συνέχεια, δείχνει μερικούς από τους νέους να χρησιμοποιούν τις πέτρες από τον σταυρό για να δημιουργήσουν ένα Αστέρι του Δαβίδ, το σύμβολο της εβραϊκής πίστης.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην κορυφή του ασβεστολιθικού ακρωτηρίου ύψους 279 μέτρων, το οποίο προσφέρει πανοραμική θέα στη Σνοουντόνια, το Άνγκλεσι, τη Νήσο Μαν, το Μπλάκπουλ και την περιοχή των Λιμνών.

Το βίντεο δείχνει την ομάδα να εργάζεται πάνω στη δική της εκδοχή του εξάκτινου αστεριού, ενός ευρέως αναγνωρισμένου συμβόλου της εβραϊκής ταυτότητας που εμφανίζεται στη σημαία του Ισραήλ.

Δεν είναι γνωστό αν το ολοκλήρωσαν πριν φύγουν από την κορυφή του λόφου, ούτε πόσες πέτρες αφαιρέθηκαν από τον σταυρό.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε ορισμένους ντόπιους, με αρκετούς από αυτούς να καταδικάζουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την καταστροφή του σταυρού στην πλαγιά του λόφου, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως «Ο Λόφος των Ονομάτων», επειδή οι οικογένειες χρησιμοποιούν συχνά τις πέτρες για να γράψουν τα ονόματα των αγαπημένων τους προσώπων που έχουν πεθάνει.

Διαβάστε επίσης:

Politico: Η Ευρώπη δεν διαθέτει πραγματικές λύσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Η Ρωσία χάρισε μοτοσικλέτα σε άνδρα από την Αλάσκα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν (Videos)

ΗΠΑ: Μπάντα της τζαζ έπαιζε μουσική για να… κατευνάσει τον εκνευρισμό επιβατών γιατί καθυστερούσε η πτήση (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nato-2323
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι στρατιωτικοί επικεφαλής των μελών του NATO

DEPARTMENT_STATE
ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Αμερικανούς βουλευτές: Η θέση των ΗΠΑ για Τουρκία και F-35 δεν έχει αλλάξει

plevris_thanos_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι ισχύει για τον μετανάστη που φέρεται να πρόσβαλε στους Εύζωνες – «Δεν είναι fake news το βίντεο» επιμένει το υπ. Μετανάστευσης

mitsotakis_sisi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Σίσι για τη Γάζα

fwtia_ilia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα – Έχουν καεί 20 στρέμματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

gemisti_melitzana
CUCINA POVERA

Γεμιστές μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 19:41
nato-2323
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι στρατιωτικοί επικεφαλής των μελών του NATO

DEPARTMENT_STATE
ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Αμερικανούς βουλευτές: Η θέση των ΗΠΑ για Τουρκία και F-35 δεν έχει αλλάξει

plevris_thanos_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι ισχύει για τον μετανάστη που φέρεται να πρόσβαλε στους Εύζωνες – «Δεν είναι fake news το βίντεο» επιμένει το υπ. Μετανάστευσης

1 / 3