Πολωνία: Οργή για το drone Shahed που εξερράγη στο έδαφός της – Για «άλλη μια παραβίαση» κάνει λόγο το ΥΠΕΞ

Το αντικείμενο το οποίο προσγειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε αγρό καλαμποκιού στην ανατολική Πολωνία είναι μια ρωσική εκδοχή του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους Shahed, δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας Πάουελ Βρόνσκι.

Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για αντικείμενα που εισέρχονται στον εναέριο χώρο της από τότε που ένας «αδέσποτος» ουκρανικός πύραυλος έπληξε το χωριό Πρζεβοντόφ της νότιας Πολωνίας το 2022, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, απάντησε στο περιστατικό με το drone κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ανατολική Πολωνία (15:33), λέγοντας στο X ότι «μια ακόμη παραβίαση του εναέριου χώρου μας από την Ανατολή επιβεβαιώνει ότι η πιο σημαντική αποστολή της Πολωνίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ είναι η υπεράσπιση του δικού της εδάφους».

Ο Σικόρσκι δήλωσε ότι θα υπάρξει επίσημη διαμαρτυρία «εναντίον του δράστη», χωρίς να κατονομάσει τη χώρα που πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από το περιστατικό.

Μιλώντας δίπλα στον υπουργό, ο στρατηγός Ντάριους Μαλινόφσκι, Αναπληρωτής Διοικητής της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, υπέδειξε ότι πιστεύεται ότι το drone που εξερράγη στην Πολωνία εκτοξεύτηκε από τη Ρωσία.

Είπε ότι η άποψη βασίστηκε σε πληροφορίες, καθώς «δεν έχουμε 100% βεβαιότητα ότι ήταν… αυτό το συγκεκριμένο drone, αν και γνωρίζουμε τις τοποθεσίες από τις οποίες εκτοξεύονται αυτοί οι τύποι drone και βρίσκονται σε ρωσικό έδαφος».

Ο Μαλινόφσκι πρόσθεσε ότι δεν ήταν σαφές αν επρόκειτο για σκόπιμη παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας ή για δυσλειτουργία ενός drone που στόχευε την Ουκρανία.

Αποκάλυψε ότι επρόκειτο για στρατιωτικό drone που κινούνταν από κινητήρα κινεζικής παραγωγής.

«Θα πω ένα πράγμα που είναι σίγουρο: Η Ρωσία δεν θα το παραδεχτεί ποτέ αυτό. Όπως ακριβώς δεν έχει παραδεχτεί κανένα από τα οκτώ περιστατικά στη Μολδαβία, τρία περιστατικά στη Ρουμανία, τρία στη Λιθουανία, δύο στη Λετονία ή το ένα περιστατικό με drone στη Βουλγαρία», δήλωσε ο υπουργός Κοσινιάκ-Κάμις.

