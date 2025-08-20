Σοκ στη Γαλλία: Δικαστική έρευνα για το θάνατο streamer που έκανε «εκπομπές» στις οποίες γινόταν θύμα κακοποίησης (Photo/Video, σκληρές εικόνες)

Εισαγγελείς στη νότια Γαλλία ανακοίνωσαν ότι ερευνούν τον θάνατο ενός 46χρονου άνδρα που πέθανε κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο (streaming) στην οποία εμφανιζόταν να κακοποιείται.

Ο άνδρας – το πραγματικό του όνομα ήταν Raphael Graven, αλλά ήταν γνωστός στο διαδίκτυο ως Jean Pormanove ή JP – είχε αποκτήσει πολλούς οπαδούς με τις ζωντανές μεταδόσεις του στο διαδίκτυο, στις οποίες κακοποιούταν ή ταπεινωνόταν. Ο 46χρονος φέρεται να πέθανε στον ύπνο του κατά τη διάρκεια μαραθώνιου livestream 10 ημερών στην πλατφόρμα Kick. Οι εισαγγελείς της Νίκαιας δήλωσαν ότι πέθανε τη Δευτέρα στο κοντινό χωριό Κοντ. Η εισαγγελία της Νίκαιας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει την αιτία θανάτου και διέταξε την πραγματοποίηση αυτοψίας.

French streamer frequently ‘humiliated and mistreated’ on-air dies on camera during livestream marathon https://t.co/uFrNRNhysV pic.twitter.com/2gCsVBM10o — New York Post (@nypost) August 20, 2025

Χρήστες του διαδικτύου δήλωσαν ότι το βίντεο του 46χρονου άνδρα προβλήθηκε για πρώτη φορά ζωντανά σε μια αυστραλιανή πλατφόρμα με το όνομα Kick και στη συνέχεια διαδόθηκε ευρέως. Η αστυνομία της Νίκαιας διεξάγει εδώ και οκτώ μήνες έρευνα για υποτιθέμενες «σκόπιμες βίαιες πράξεις» κατά «ευάλωτων ατόμων» που κατέληξαν σε βίντεο στο διαδίκτυο. Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, προήλθε από μια έκθεση του γαλλικού μέσου ενημέρωσης Mediapart που αποκάλυψε την ύπαρξη τέτοιων βίντεο, τα οποία παρακολούθησαν χιλιάδες θεατές, ειδικά στην πλατφόρμα Kick.

“Tu vas le tuer, arrête, lâche ! J’arrive plus à respirer… rends-moi mes lunettes !”

Ces mots glaçants, prononcés en direct, résonnent encore.



Pendant quatre longues années, Raphaël Graven alias JeanBarette ou Jean Pormanove a été la cible d’un acharnement inhumain.… pic.twitter.com/HkrSK2XYw0 — 𝐇𝐄𝐍𝐑𝐈𝐂𝐎 ! (@henrico292) August 19, 2025

Ο Graven είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας στο παρελθόν, λόγω των ακραίων βίντεο όπου εμφανιζόταν ταπεινωμένος ή κακοποιημένος από άλλους άνδρες μπροστά σε χιλιάδες θεατές. Τον Δεκέμβριο του 2024, είχε συλληφθεί προσωρινά μαζί με άλλον γνωστό streamer, στο πλαίσιο έρευνας για την πλατφόρμα Kick, ωστόσο δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες. Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της Kick ανέφερε ότι η εταιρεία «εξετάζει επειγόντως τις περιστάσεις και συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για να διερευνήσει την κατάσταση». «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι για την απώλεια του Jean Pormanove και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και την κοινότητά του», ανέφερε η δήλωση.

French streamer Jean Pormanove has passed away in his sleep at age 46 during day 10 of a marathon stream pic.twitter.com/CiVoiFSIco — FearBuck (@FearedBuck) August 19, 2025

Οι οδηγίες της κοινότητας της πλατφόρμας «σχεδιάστηκαν για την προστασία των δημιουργών» και η Kick «δεσμεύτηκε να τηρεί αυτά τα πρότυπα σε ολόκληρη την πλατφόρμα μας», προσθέτει η δήλωση. Η Σαρά ελ Χαϊρί, Ύπατη Αρμοστής για τα Παιδιά της Γαλλίας, δήλωσε ότι «οι πλατφόρμες έχουν τεράστια ευθύνη στη ρύθμιση του διαδικτυακού περιεχομένου, ώστε τα παιδιά μας να μην εκτίθενται σε βίαιο περιεχόμενο».

