search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 11:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 09:13

Στην Τουρκία η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ του 2026 – Περιχαρής ο Ερντογάν

20.08.2025 09:13
nato new

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ του 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου στο Προεδρικό Συγκρότημα Μπεστέπε (Külliye) στην Άγκυρα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τουρκία για τη φιλοξενία αυτής της σημαντικής συνάντησης. Η Τουρκία είναι ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ για πάνω από 70 χρόνια, κάνοντας ανεκτίμητες συνεισφορές στην κοινή μας ασφάλεια.

Στην επόμενη σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες θα συνεχίσουν να καθιστούν το ΝΑΤΟ μια ισχυρότερη, πιο δίκαιη συμμαχία, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κρίσιμες προκλήσεις για την ασφάλειά μας», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία φιλοξενεί Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, μετά την Κωνσταντινούπολη το 2004.

Οι Σύνοδοι Κορυφής του ΝΑΤΟ φέρνουν σε επαφή τους ηγέτες των Συμμάχων για να λάβουν αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Συμμαχία.

Τα τελευταία χρόνια, η ατζέντα της συνόδου κορυφής έχει υπαγορευτεί από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στη φετινή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που φιλοξενήθηκε στη Χάγη, την πρώτη από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, η Ουκρανία παρέμεινε σε θέση επικουρικού, αλλά οι σύμμαχοι αποφάσισαν, κατόπιν ρητής επιθυμίας του Αμερικανού ηγέτη, να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας μέλους.

Διαβάστε επίσης

Η Ρωσία χτύπησε ενεργειακή μονάδα στην Οδησσό – 42 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν μέσα στη νύχτα

Η αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ – Συρίας στο επίκεντρο διπλωματικών επαφών

Διακίνηση ναρκωτικών: Το Μεξικό διαψεύδει συμφωνία που ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gymnastirio-iowa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης στη γυμναστική – Συνέλαβαν προπονητή ακαδημίας που ασελγούσε σε ανήλικες

TaylorSheridan
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Taylor Sheridan και το νέο κινηματογραφικό στούντιο στο Τέξας

putin_zelenskyy_2008_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, και ίσως να μην είναι ποτέ

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Παρασκευή – Mηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

gerapetritis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 11:20
gymnastirio-iowa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης στη γυμναστική – Συνέλαβαν προπονητή ακαδημίας που ασελγούσε σε ανήλικες

TaylorSheridan
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Taylor Sheridan και το νέο κινηματογραφικό στούντιο στο Τέξας

putin_zelenskyy_2008_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Γιατί ο Πούτιν δεν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, και ίσως να μην είναι ποτέ

1 / 3