search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 12:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 10:33

Το Ισραήλ ξεπερνά κάθε όριο: Ο υπ. Άμυνας ενέκρινε το σχέδιο κατάληψης της Πόλης της Γάζας, επιστρατεύει 60.000 εφέδρους

20.08.2025 10:33
Israel – Katz

Παρά τις αντιδράσεις παγκοσμίως, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας από τον στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση.

Ο Ίσραελ Κατς «ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας», δήλωσε το υπουργείο στο AFP.

Επίσης ο Κατς «ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής», οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Παράλληλα, ανακοίνωσε το υπουργείο πως ενέκρινε «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση πληθυσμών από την Πόλη της Γάζας».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων με δεδηλωμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε το παλαιστινιακό κίνημα κατά την επίθεσή του στις 7 Οκτωβρίου του 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι υιοθέτησε το νέο σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας του, για τη νέα αυτή φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στη Γαλλία: Δικαστική έρευνα για το θάνατο streamer που έκανε «εκπομπές» στις οποίες γινόταν θύμα κακοποίησης (Photo/Video, σκληρές εικόνες)

Νέα Ζηλανδία: Δυο χρόνια κράτηση κατ’ οίκον σε στρατιώτη που κρίθηκε ένοχος για απόπειρα κατασκοπείας

Ουκρανία: Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο για να… πάει στον Παράδεισο – Πιέζει τον Όρμπαν να δεχθεί το Κίεβο στην ΕΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
netanyahu-skies
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου προκαλεί την απομόνωση του Ισραήλ: Η κόντρα με Μακρόν και το κύμα διεθνούς καταδίκης του Τελ Αβίβ για τη Γάζα

parking new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τιμές ρεκόρ για θέσεις πάρκινγκ στην Αθήνα: Μια θέση φτάνει να κοστίζει όσο… ένα διαμέρισμα

kidman_kores
LIFESTYLE

Nicole Kidman: Σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

portara new
ΕΛΛΑΔΑ

Βγαίνει το συρματόπλεγμα από την Πορτάρα – Ο Δήμος Νάξου κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα

mikrofona_new
ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα: «Δεν υπάρχει λογοκρισία, απέφευγαν δυσάρεστες ειδήσεις τα ΜΜΕ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 12:06
netanyahu-skies
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου προκαλεί την απομόνωση του Ισραήλ: Η κόντρα με Μακρόν και το κύμα διεθνούς καταδίκης του Τελ Αβίβ για τη Γάζα

parking new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τιμές ρεκόρ για θέσεις πάρκινγκ στην Αθήνα: Μια θέση φτάνει να κοστίζει όσο… ένα διαμέρισμα

kidman_kores
LIFESTYLE

Nicole Kidman: Σπάνιες φωτογραφίες με τις δύο μικρότερες κόρες της – Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

1 / 3