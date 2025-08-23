search
23.08.2025 17:27

Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι 

23.08.2025 17:27
Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στα Τρίκαλα, στην οδό Δραγούμη, το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08/2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr ο θάνατός τους αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να αποκλείεται εγκληματική ενέργεια.

Επίσης, ο ιατροδικαστής που θα εξετάσει τις σορούς θα κληθεί να απαντήσει και για το χρόνο θανάτου μητέρας και γιου, και αν υπάρχει περίπτωση να έφυγαν με μεγάλη χρονική διαφορά.

Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος τη γειτονιά, με τους κατοίκους να μιλούν για δύο ανθρώπους χαμηλών τόνων, που δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ προβλήματα.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

