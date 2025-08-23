Θρίλερ στα Τρίκαλα: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στα Τρίκαλα, στην οδό Δραγούμη, το μεσημέρι του Σαββάτου (23/08/2025).
Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr ο θάνατός τους αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να αποκλείεται εγκληματική ενέργεια.
Επίσης, ο ιατροδικαστής που θα εξετάσει τις σορούς θα κληθεί να απαντήσει και για το χρόνο θανάτου μητέρας και γιου, και αν υπάρχει περίπτωση να έφυγαν με μεγάλη χρονική διαφορά.
Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος τη γειτονιά, με τους κατοίκους να μιλούν για δύο ανθρώπους χαμηλών τόνων, που δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ προβλήματα.
Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
Διαβάστε επίσης:
Χανιά: Συνελήφθη μαϊμού-καλόγρια που πούλαγε εικόνες και σταυρούς
Βοιωτία: Σε ύφεση η φωτιά στα Δερβενοχώρια
Βόλος – Ανατροπή στο τροχαίο με τραυματία 8χρονο: Δεν ήταν πάνω σε μηχανάκι – Τον παρέσυρε ανήλικος οδηγός
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.