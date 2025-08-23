Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη – Δέχθηκε πρόστιμο 4.331 ευρώ

Στη σύλληψη ενός άνδρα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα από μελίσσια μελισσοκόμου στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης προχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου (23/8) η αστυνομία, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.331 ευρώ.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Την αιτία της φωτιάς ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, συμπληρώνοντας πως «εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου» και ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεσή της.

