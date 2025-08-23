search
23.08.2025 19:49

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στον Χορτιάτη – Δέχθηκε πρόστιμο 4.331 ευρώ

23.08.2025 19:49
Στη σύλληψη ενός άνδρα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα από μελίσσια μελισσοκόμου στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης προχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου (23/8) η αστυνομία, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.331 ευρώ.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Την αιτία της φωτιάς ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, συμπληρώνοντας πως «εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση από drone και την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας και εθελοντών του δήμου» και ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν στην κατάσβεσή της.

Διαβάστε επίσης:

Σοκάρει ο γυναικοκτόνος του Βόλου: «Καλά της έκανα – Δεν μετανιώνω για τίποτα», είπε στους αστυνομικούς

Θεσπρωτία: Φωτιά στο Ράγιο Φιλιατών – Στάλθηκε 112 στους κατοίκους της περιοχής

Καμπανάκι από Πολιτική Προστασία για την Κυριακή: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς – Σε κατάσταση συναγερμού Ρόδος, Σάμος και Ικαρία

