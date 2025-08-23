Αταλάντη: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 32χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε έτσι» (Video)

Θλίψη στην Αταλάντη για την 32χρονη μητέρα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που παραβίασε STOP.

Η άτυχη οδηγός κινούταν με τη μηχανή της στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης – Αταλάντη, όταν ένα αυτοκίνητο που ερχόταν από Λιβανατές παραβίασε το STOP στη διασταύρωση της παλιάς Heniger, προσπαθώντας να περάσει προς Τραγάνα.

Η 32χρονη, έμπειρη οδηγός μοτοσυκλέτας, φορούσε το προστατευτικό της κράνος. Η σύγκρουση όμως με το αυτοκίνητο ήταν σφοδρότατη. Η μητέρα μεταφέρθηκε πολύ σοβαρά τραυματισμένη στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης κρίθηκε όμως αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο της Λαμίας. Καθ’ οδόν όμως δεν άντεξε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Όπως έγινε γνωστό η άτυχη 32χρονη πήγαινε με τη μοτοσυκλέτα της να κάνει έκπληξη στο παιδί της και τον άνδρα της που ήταν σε παραλία στην Σκάλα Αταλάντης.

Συντετριμμένος ο σύζυγος της 32χρονης, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν έμαθε ότι είχε γίνει σοβαρό τροχαίο, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι πρόκειται για τη γυναίκα του.

«Έτρεχε ο άλλος οδηγός, παραβίασε το STOP σε μία αλάνα που ήταν γήπεδο εκεί πέρα η διασταύρωση και τη χτύπησε. Έφυγε από Αταλάντη για να κατέβει στη παραλία στη Σκάλα Αταλάντης που ήμουν εγώ με τον γιο μου και κάναμε μπάνιο για να μας κάνει έκπληξη και μας την έκανε την έκπληξη έτσι. Προσπαθώ να συνέλθω εγώ να του το φέρω» ανέφερε ο σύζυγος του θύματος.

Και πρόσθεσε: «Με είχε πάρει κάποιος τηλέφωνο και μου είπε ότι το παιδί που έχει το καφέ στην Αταλάντη τράκαρε και μιλάγανε με εμένα και μετά πέρασε από το μυαλό μου και έπαιρνα και δεν απάνταγε και από εκεί και πέρα κόπηκαν τα γόνατά μου. Όπως γυρνούσαμε να πάμε για την Αταλάντη είδα περιπολικό και τη μηχανή της γυναίκας μου κάτω και κατέβηκα ενώ είχα και το μικρό μαζί μου να καλύψω, να μη τα δει ο μικρός».

«Την πήραν από εδώ, άργησε το ασθενοφόρο, άργησε η αστυνομία να πάει, δεν είχαν τα πράγματα εδώ στο Κέντρο Υγείας και ήθελαν να την πάνε στο νοσοκομείο και δεν πρόλαβε. Σταμάτησε στο Κέντρο Υγείας στο καινούργιο στα Καμένα Βούρλα και εκεί πέρα ξεψύχησε» συμπλήρωσε.

Ο 30χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και υποβλήθηκε σε αιματολογικές εξετάσεις. Η 32χρονη μητέρα ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπητή στην τοπική κοινωνία, διατηρώντας με τον σύζυγό της κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

