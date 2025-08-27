Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι, με τα αυτονόητα έχουμε ένα θέμα!»

Ένα αινιγματικό story έκανε το βράδυ της Τρίτης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Συγκεκριμένα το μοντέλο δημοσίευσε μία selfie του από νυχτερινή έξοδο, την οποία συνόδευσε με το εξής σχόλιο:

«Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι. Με τα αυτονόητα έχουμε ένα θέμα!»

Κανείς δεν γνωρίζεί που αναφερόταν, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλεξάνδρου αφήνει υπονοούμενα στέλνοντας «μήνυμα» χωρίς να κατονομάζει τον αποδέκτη.

Το ίδιο είχε κάνει και μετά τη χειμαρρώδη συνέντευξη της Ιωάννας Τούνη στην οποία η influencer είχε μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό τους.

