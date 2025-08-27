Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι, με τα αυτονόητα έχουμε ένα θέμα!»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένα αινιγματικό story έκανε το βράδυ της Τρίτης ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
Συγκεκριμένα το μοντέλο δημοσίευσε μία selfie του από νυχτερινή έξοδο, την οποία συνόδευσε με το εξής σχόλιο:
«Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι. Με τα αυτονόητα έχουμε ένα θέμα!»
Κανείς δεν γνωρίζεί που αναφερόταν, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλεξάνδρου αφήνει υπονοούμενα στέλνοντας «μήνυμα» χωρίς να κατονομάζει τον αποδέκτη.
Το ίδιο είχε κάνει και μετά τη χειμαρρώδη συνέντευξη της Ιωάννας Τούνη στην οποία η influencer είχε μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό τους.
Διαβάστε επίσης:
Άρης Μουγκοπέτρος: Νέο χειρουργείο για τον μουσικό – Οι αναρτήσεις από το ΚΑΤ και το δημόσιο «ευχαριστώ»
Η Χρύσα Μιχαλοπούλου χορεύει ζεϊμπέκικο μπροστά στην… προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου (video)
Ο Michael Kors αποθεώνει την Ελλάδα – «Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω» (photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.