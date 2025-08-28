Dylan Walsh: Νέα στοιχεία για το σοβαρό τροχαίο που είχε ο ηθοποιός του Nip/Tuck – Έπαθε εγκεφαλικό ενώ οδηγούσε

Νέα στοιχεία για το τροχαίο ατύχημα που είχε ο Ντίλαν Γουόλς, γνωστός από τη σειρά Nip/Tuck, με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ίδιος και η οικογένειά του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο 61χρονος ηθοποιός υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, λίγο πριν τη σύγκρουση που σημειώθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ.

Νωρίτερα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Γουόλς είχε δηλώσει στους αστυνομικούς πως εκείνος και η οικογένειά του επέστρεφαν από μια ταβέρνα, ενώ παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, μετά το περιστατικό της 17ης Αυγούστου στο Ράμσον του Νιου Τζέρσεϊ.

‘Nip/Tuck’ star Dylan Walsh suffered stroke that led to serious car crash https://t.co/SBJUNRI7aw pic.twitter.com/Lh0HnGpVAR — New York Post (@nypost) August 27, 2025

Το αστυνομικό δελτίο αναφέρει ότι στο όχημα βρέθηκαν ανοιχτά και άδεια κουτιά White Claw Hard Seltzer μέσα σε ισοθερμική τσάντα, ενώ ο ηθοποιός φαινόταν «πολύ κατακόκκινος και ιδιαίτερα συγχυσμένος». Του αποδόθηκαν έξι παραβάσεις, ενώ δέχθηκε να δώσει δείγμα αίματος.

Μαζί του στο αυτοκίνητο επέβαιναν η σύζυγός του, τα παιδιά τους και ακόμη ένας ενήλικος.

Ο εκπρόσωπος του Γουόλς επανήλθε στο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι, παρότι ο ηθοποιός είχε καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ, ήταν «ένα ξαφνικό εγκεφαλικό επεισόδιο που τον έκανε να χάσει τον έλεγχο του οχήματος και να τρακάρει», σύμφωνα με το TMZ.

"Nip/Tuck" star Dylan Walsh's serious car crash in New Jersey is taking an interesting twist…



Read more: https://t.co/n6EMqOvaVa pic.twitter.com/aX73KIvdkR August 28, 2025

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του (BAC) ήταν κάτω από το νόμιμο όριο, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.

Ακόμη τόνισε ότι τα κουτιά με τα White Claws ανήκαν στη σύζυγο του Γουόλς και στον άλλο ενήλικα επιβάτη, ενώ η ερυθρότητα στο πρόσωπο του ηθοποιού οφειλόταν στην πολύωρη παραμονή του στην παραλία, κάτι που αναφέρεται και στην αναφορά των αρχών.

Όλοι οι επιβάτες του αυτοκινήτου είναι καλά μετά το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε ζημιές σε δύο στύλους ηλεκτροδότησης και είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί διακοπή ρεύματος για αρκετούς κατοίκους.

Διαβάστε επίσης:

H Ζέτα Μακρυπούλια απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της στη Σάμο – Η ανάρτησή της με ροζ μαγιό και οι βόλτες στα βουνά (Photos)

Taylor Swift: Τα βασιλικά… «Like» στην ανάρτησή της για τον αρραβώνα με τον Travis Kelce (photos)

Meghan Markle: Η έκπληξη που της έκανε ο πρίγκιπας Harry και το σπάνιο βίντεο με την κόρη τους