Η Cardi B κατηγορείται για επίθεση και βιαιοπραγία μέσα σε ιατρείο – «Με έφτυσε και με γρατζούνισε στο πρόσωπο» λέει η καταγγέλλουσα

Με την κατηγορία της επίθεσης και της βιαιοπραγίας ήρθε αντιμέτωπη η Cardi B.

Στην ακρόαση που έγινε το πρωί της Δευτέρας (25/8), υπάλληλος ασφαλείας κατήγγειλε τη γνωστή ράπερ πως την ταπείνωσε κατά τη διάρκεια ενός βίαιου επεισοδίου σε ιατρείο του Λος Άντζελες το 2018.

Ο λόγος για την Emani Ellis, η οποία υποστήριξε πως η εγκυμονούσα τότε perfomer της επιτέθηκε, την έφτυσε, τη γρατζούνισε με τα νύχια της στο μάγουλο και την προσέβαλε με ρατσιστικά σχόλια.

Το συμβάν φέρεται να συνέβη όταν η Ellis πλησίασε την Cardi B με το κινητό της τηλέφωνο στο ιατρείο ενός γυναικολόγου, με την τραγουδίστρια να ενοχλείται, πιστεύοντας ότι η σεκιούριτι προσπαθούσε να αποκαλύψει την ιδιωτική της επίσκεψη.

Cardi B allegedly spit on, slashed security guard’s face with fingernails during violent fight: testimony https://t.co/wYl9O3yC2a pic.twitter.com/IuDB1QG7XM — Page Six (@PageSix) August 26, 2025

Στην κατάθεσή της, η Emani Ellis αρνήθηκε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό και τόνισε πως η δημοφιλής ράπερ της είπε: «Γιατί, ρε γαμώτο, λες στους άλλους ότι με είδες;».

Παρότι εκείνη προσπάθησε να την καθησυχάσει, η Cardi B την απείλησε ότι θα την έκανε να χάσει τη δουλειά της, υποτίμησε τον ρόλο της, την προσέβαλε για το σώμα της και την έβρισε με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, ενώ τη γρατζούνισε στο πρόσωπο.

Μάλιστα, η Ellis υποστήριξε πως χρειάστηκε να υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση για το τραύμα που υπέστη στο μάγουλο από τα μακριά νύχια της τραγουδίστριας και έχει καταθέσει μήνυση για επίθεση και βιαιοπραγία.

Η Cardi B εμφανίστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου ψύχραιμη και συνοδευόμενη από τους δικηγόρους της καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάθεσης.

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί πως η εν λόγω ράπερ έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κι άλλες παρόμοιες καταγγελίες για περιστατικά βίας, όπως τον Οκτώβριο του 2018 που ενεπλάκη σε διαμάχη σε στριπ-κλαμπ της Νέας Υόρκης και το 2023, όταν χτύπησε μια γυναίκα με μικρόφωνο κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Λας Βέγκας.

