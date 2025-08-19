Η Cardi B γύρισε βίντεο κλιπ στη Μύκονο μαζί με μοντέλο του ελληνικού GNTM

Η Cardi B έκανε διακοπές στη Μύκονο στις αρχές Ιουλίου και επί τη ευκαιρία γύρισε και μερικά πλάνα για το νέο της βίντεο κλιπ. Μάλιστα, στα γυρίσματα βρέθηκε και ένας Ελληνας, μοντέλο από τη Λάρισα, που είχε διαγωνιστεί και στο GNTM.

Ενόψει του νέο της δίσκου, στις 19 Σεπτεμβρίου, η Αμερικανίδα σταρ και κορυφαία ράπερ των ΗΠΑ έβγαλε πριν μερικές ημέρες το κομμάτι «Imaginary Playerz».

Στα πλάνα από το ελληνικό νησί βρίσκεται μαζί με την Cardi B ο Γιάννης Ψιψιλής, ένα μοντέλο με καταγωγή από την Λάρισα ο οποίος έχει τον «ρόλο» του σερβιτόρου στο πλευρό της εκρηκτικής Αμερικανίδας.

Ο ίδιος μάλιστα δημοσίευσε αρκετά στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ προσφέροντας αρκετά backstage πλάνα, ενώ ανέβασε και selfie με την Cardi Β.

Ο 29χρονος Γιάννης Ψιψιλής είχε λάβει μέρος στο GNTM το 2021.

Τότε αρχικά είχε απορριφθεί, ωστόσο η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου χρησιμοποίησε την wild card της για να τον βάλει στο παιχνίδι πιστεύοντας σε εκείνον.

To μοντέλο «κόπηκε» στην πρώτη δοκιμασία του GNTM.

Σπούδασε λογιστής, αλλά δούλευε για χρόνια στην εστίαση, σε μεγάλα μαγαζιά. Περιστασιακά έκανε μόντελινγκ στο παρελθόν και τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλύτερη συνεργασία με πρακτορεία.

