LIFESTYLE

28.08.2025 18:37

Τέιλορ Σουίφτ: Η ανακοίνωση του αρραβώνα της προκάλεσε άνοδο μετοχών στη Wall Street

28.08.2025 18:37
teilor-swift-new

Η ανακοίνωση των αρραβώνων της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι αποτέλεσε το πιο πρόσφατο παράδειγμα της τεράστιας επιρροής της τραγουδίστριας στον εταιρικό και οικονομικό κόσμο των ΗΠΑ.

Η ερμηνεύτρια μοιράστηκε την είδηση μέσα από κοινή ανάρτηση στα social media με τον πλέον αρραβωνιαστικό της, τον παίκτη του NFL Τράβις Κέλσι, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές αλλά και μεγάλη κίνηση σε μετοχές και στοιχηματικές αγορές.

Η μετοχή της Signet Jewelers, μίας από τις λίγες εισηγμένες εταιρείες κοσμημάτων στα μεγάλα χρηματιστήρια, κατέγραψε άνοδο άνω του 6% την Τετάρτη, μετά από κέρδη περίπου 3% την Τρίτη, όταν και ακολούθησε άμεσο «άλμα» μετά την ανάρτηση του ζευγαριού. Η άνοδος συνδέεται με τη συζήτηση για το διαμαντένιο μονόπετρο της Σουίφτ, που επιβεβαιώθηκε από ειδικούς ότι είναι cushion cut.

Αντίστοιχα, η Ralph Lauren, τα ρούχα της οποίας φαίνεται να φορούσαν οι δύο στις φωτογραφίες, ενισχύθηκε κατά 0,5% την Τετάρτη, έχοντας ήδη κερδίσει 2% την προηγούμενη μέρα. Η αναλύτρια της Jefferies, Ashley Helgans, τόνισε ότι η φαινομενική προτίμηση της Σουίφτ στη μάρκα είναι θετική για τη μετοχή.

Η American Eagle εκτινάχθηκε άνω του 8% την Τετάρτη, έπειτα από την ανακοίνωση συνεργασίας με το αθλητικό brand του Κέλσι, Tru Kolors, με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί στην καμπάνια.

Άλλες εταιρείες έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τη δημοσιότητα των αρραβώνων. Η Domino’s Pizza και η GrubHub έστειλαν ειδοποιήσεις στους χρήστες με αναφορές σε τραγούδια της Σουίφτ και emoji δαχτυλιδιού, ενώ η εταιρεία αναψυκτικών Poppi ανέβασε στο Instagram σχετική ανάρτηση.

