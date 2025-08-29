Miley Cyrus: Η τραγουδίστρια έγινε το πρώτο πρόσωπο στην ιστορία του οίκου Maison Margiela (photos)

Από την ίδρυσή του το 1988, ο οίκος Maison Margiela απέφευγε να χρησιμοποιεί διασημότητες στις καμπάνιες του – μέχρι τώρα. Την Πέμπτη, η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) αποκαλύφθηκε ως το νέο πρόσωπο της φθινοπωρινής-χειμερινής συλλογής Avant-Première 2025 του brand, σε μια σειρά από φωτογραφίες του Πάολο Ροβέρσι (Paolo Roversi).

Ο οίκος Margiela περιγράφει τη φωτογράφιση ως «απλή και λιτή», με τη Σάιρους «να βυθίζεται στους βασικούς κώδικες και στις αρχετυπικές εκφράσεις του οίκου», σύμφωνα με δελτίο Τύπου. Σε μερικές εικόνες, το σώμα της τραγουδίστριας είναι καλυμμένο με λευκή μπογιά, αποτίοντας «φόρο τιμής στην τεχνική white-overpaint bianchetto που εισήχθη το 1989» και αρχικά χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία επίπλων στο στούντιο του brand, αναφέρει το The Cut.

Η Σάιρους έχει φορέσει δημιουργίες του οίκου Margiela και στο παρελθόν, όπως για την προώθηση του single της «Used to Be Young» το 2023, στα βραβεία Grammy το 2024 και στο Vanity Fair Oscar Party το 2025, όμως αυτή η στιγμή φαίνεται πολύ πιο… έντονη. «Τα γυμνά του Πάολο Paolo είναι τόσο εμβληματικά και χαρακτηριστικά της τέχνης του», δήλωσε η Σάιρους, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου. «Το να ποζάρω γυμνή για μια καμπάνια μόδας ήταν κάτι τεράστιο, το μόνο που φορούσα ήταν μπογιά στο σώμα μου και τις χαρακτηριστικές βαμμένες μπότες Tabi. Εκείνη τη στιγμή, εγώ και η Margiela γίναμε ένα».

Η συλλογή περιστρέφεται γύρω από την ιδέα της «διάσωσης και επιδιόρθωσης» ρούχων και την πεποίθηση ότι «τα πιο αγαπημένα μας κομμάτια φέρουν έντονα σημάδια χρήσης». Είναι τσαλακωμένα, σκισμένα, επιδιορθωμένα και περνούν από γενιά σε γενιά, ενώ οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της συλλογής αντικατοπτρίζουν αυτή τη φιλοσοφία. Οι μπότες Tabi που φορά η Σάιρους, για παράδειγμα, έχουν διαμορφωθεί «σαν ένα παλιό παπούτσι που έχει πάρει σχήμα από το πάτημα τσιγάρων».

