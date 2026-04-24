«Λύγισε» ο Ορέστης Τρίκας: «Όταν είδα τον πατέρα μου στο κρεβάτι του νοσοκομείου πριν πεθάνει, τον συγχώρησα» (Video)

Για την επαγγελματική του πορεία αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Ορέστης Τρίκας, καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Ο ηθοποιός μοιράστηκε -μεταξύ άλλων- μια ευαίσθητη ιστορία με τον πατέρα του όταν του ζητήθηκε να τον επισκεφθεί στο νοσοκομείο έπειτα από χρόνια απουσίας από τη ζωή του ως παιδί. Όπως επισημαίνει, ο ίδιος πάλεψε με τα συναισθήματά του, ωστόσο, βρέθηκε κοντά του και τον συγχώρησε.

«Χωρισμένοι οι γονείς μου, έτσι; Η μητέρα μου είχε να τον δει πόσα χρόνια και τα λοιπά. Την παίρνουν τηλέφωνο απ’ το νοσοκομείο, ο πατέρας μου με καρκίνο στο νοσοκομείο. Με παίρνει η μητέρα μου, δειλά-δειλά μου λέει, “Ορεστάκο, θέλω να σου πω κάτι”. Λέω “τι;”. “Πρέπει να πάμε κάπου”. Λέω ‘πού να πάμε, μανούλα μου;”»”. “Να πάμε στον πατέρα σου”. “Μαμά, στο κλείνω”. Όχι, άκουσέ με, λέει, πεθαίνει από καρκίνο, πρέπει να είμαστε δίπλα του» είπε αρχικά.

«Πέρασα μέχρι να πάω στο νοσοκομείο… Έκανα έναν αγώνα δρόμου σε όλα τα συναισθήματα, τις καταστάσεις, το τι θέλω, το τι δεν θέλω, τι μου έκανε… Αποφασίζω και πάω. Εκεί που τον βλέπω στο κρεβάτι… τώρα σου το λέω και… εκεί τον συγχώρεσα. Εκεί είπα, “ξέρεις κάτι, Ορέστη; Είναι ένας άνθρωπος που έκανε λάθη στη ζωή του”. Δυστυχώς, και αυτό είναι το άσχημο, δεν υπάρχει σχολή γονέων. Δεν υπάρχει. Κάποιοι άνθρωποι είναι καλό να μη γίνουν γονείς. Γίνονται. Τον συγχώρεσα, δεν ήξερε κι αυτός. Είχε τα πάθη του, είχε τα λάθη του. Και τον συγχώρεσα κι εκεί… έφυγε από μέσα μου ένα… δεν μπορείς να φανταστείς. Γιατί τόσα χρόνια τον κουβαλούσα μέσα μου αυτό το… που μου έκανε ο πατέρας μου, που έκανε… αυτό» πρόσθεσε συγινημένος.

