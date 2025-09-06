Politico: Προετοιμάζεται για συμμετοχή στις εκλογές η Λεπέν – Πώς θα «παρακάμψει» τον αποκλεισμό λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση

Η Μαρίν Λεπέν, αν και επισήμως αποκλεισμένη από κάθε εκλογική διαδικασία λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση, δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει συμμετοχή σε ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές. Στρατηγική της, όπως γράφει το Politico, είναι να προσβάλει άμεσα την απαγόρευση στο ανώτατο συνταγματικό όργανο της Γαλλίας, ζητώντας ταχεία απόφαση.

Το Παρίσι βρίσκεται αντιμέτωπο με νέα πολιτική κρίση, καθώς η κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού οδεύει προς πτώση σε ψηφοφορία εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό ύψους 43,8 δισ. ευρώ. Σε περίπτωση κατάρρευσης, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η Λεπέν, η οποία παραμένει κεντρικό πρόσωπο της αντιπολίτευσης, δεν έχει δικαίωμα υποψηφιότητας μετά την καταδίκη της τον Μάρτιο για υπεξαίρεση, απόφαση την οποία αμφισβητεί και έχει εφεσιβάλει. Η εκδίκαση της έφεσής της αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα, με το τελικό αποτέλεσμα να προβλέπεται το καλοκαίρι του 2026. Ωστόσο, η ίδια δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να περιμένει.

«Αν το ερώτημα είναι αν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, η απάντηση είναι όχι, δεν έχουμε», ανέφερε μετά από συνάντηση με τον Μπαϊρού. Η Λεπέν έχει δεσμευτεί από τον Ιούλιο ότι θα είναι υποψήφια σε κάθε νέα εκλογική αναμέτρηση, παρά τα νομικά εμπόδια. Στελέχη του κόμματός της, του Εθνικού Συναγερμού, διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει σκέψη για αντικαταστάτη.

Σύμφωνα με συμβούλους της, αν προκηρυχθούν εκλογές, θα καταθέσει κανονικά υποψηφιότητα στις αρχές, γνωρίζοντας ότι θα απορριφθεί. Στη συνέχεια θα καταφύγει σε διοικητικό δικαστήριο και, αν δεν δικαιωθεί, θα προχωρήσει σε συνταγματική προσφυγή, με την ελπίδα ότι η υπόθεση θα εξεταστεί ταχύτατα.

Νομικοί που γνωρίζουν τις διαδικασίες του δικαστηρίου εκτιμούν ότι η απόφαση θα χρειαζόταν τουλάχιστον έξι μήνες, αποκλείοντάς την από κάθε επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Ωστόσο, η νομική της ομάδα επικαλείται προηγούμενα που κρίθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο, όπως το 2017 σε υπόθεση υπέρ του κόμματος του Μακρόν λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές. Ειδικοί, πάντως, υπογραμμίζουν ότι η υπόθεση εκείνη δεν μπορεί να συγκριθεί με την περίπτωση της Λεπέν.

Παράλληλα, η Λεπέν εντείνει την πολιτική της δράση και στο ευρωπαϊκό πεδίο, προωθώντας πρόταση μομφής κατά της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή τις νέες εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur.

