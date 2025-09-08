search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

08.09.2025 18:56

Το Κίεβο στοχοποίησε παιδική χαρά σε πάρκο του Ντόνετσκ – Για αχαλίνωτη βαρβαρότητα των Ουκρανών Ναζί, μιλά η Ζαχάροβα

08.09.2025 18:56
zaharova 6540- new

Έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός κοριτσιού που γεννήθηκε το 2011, τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσε το Κίεβο με drone στο πάρκο Γκιούλιβερ στο Ντόνετσκ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφέρειας, Ντένις Πουσίλιν. Η Μόσχα διατηρεί το δικαίωμα να δώσει μια επαρκή απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση του Κιέβου, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να δώσει μια επαρκή απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου», δήλωσε η Ζαχάροβα. «Ταυτόχρονα, η θεμελιώδης δέσμευσή μας για μια εποικοδομητική αναζήτηση μιας ειρηνικής διευθέτησης μέσω διαλόγου παραμένει αμετάβλητη».

Η Ρωσίδα διπλωμάτης σημείωσε ότι με το χτύπημα στο Πάρκο Γκιούλιβερ, το Κίεβο επέδειξε την αποφασιστικότητά του να κλιμακώσει τη σύγκρουση. «Το εγκληματικό καθεστώς του Κιέβου συνεχίζει να διαπράττει τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών σε ρωσικές περιοχές. Το βράδυ της Κυριακής, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με UAV σε μια παιδική χαρά στο Πάρκο Γκιούλιβερ στο Ντόνετσκ, όπου βρίσκονταν πολλοί άμαχοι εκείνη την ώρα. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, τραυματίστηκαν 6 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού που γεννήθηκε το 2011», είπε.

«Πρόκειται για ένα ακόμη σκόπιμο, αιματηρό έγκλημα των Ουκρανών Ναζί εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ρωσίας. Δεν υπάρχουν και δεν υπήρχαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο πάρκο. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σκόπιμα εναντίον παιδιών και των γονέων τους», τόνισε η Ζαχάροβα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να αξιολογήσει αυτές τις απάνθρωπες ενέργειες της «νεοναζιστικής χούντας που έχει εδραιωθεί στο Κίεβο, η οποία συνεχίζει να τις διαπράττει εγκλήματα χωρίς να τιμωρείται» με την απεριόριστη υποστήριξη της Δύσης. «Η σιωπή ως απάντηση στην αχαλίνωτη βαρβαρότητα των σύγχρονων Μπαντεριστών και των μαριονετών τους – συνεργών από «πολιτισμένες δημοκρατίες» αποτελεί εκδήλωση συνενοχής στις αιματηρές τους πράξεις», πρόσθεσε η διπλωμάτης.

