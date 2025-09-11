Η Σουζάνα Βαρτάνη περιγράφει με πικρό χιούμορ πέντε σοκαριστικές ανατιμήσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τον Γολγοθά της ακρίβειας περιγράφει με… γλυκόπικρο χιούμορ η ηθοποιός Σουζάνα Βαρτάνη, καταγράφοντας σε reel στο facebook πόσο ακρίβυναν πέντε βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης μέσα σε λίγα χρόνια.
Πρώτο και κύριο το… πιτόγυρο, που από 1,60 πήγε στα 4,5 ευρώ, ακολουθεί το μπέργκερ που αισίως έφτασε στα 12 ευρώ, 8 ευρώ για μια σαλάτα, «βρε αθεόφοβοι», δύο καφέδες την ημέρα, 6 ευρώ, δηλαδή 180 ευρώ το μήνα, και τέλος, η παραγγελία ντελίβερι, που χρεώνεται πλέον, πηγαίνοντας πλέον την παραγγελία από τα 7 στα 9 ευρώ.
Δείτε και γελάστε… ή κλάψτε…
