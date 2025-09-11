Μάρθα Φριντζήλα: Μου ζήτησαν στην ΕΡΤ να βγάλω καρφίτσα υπέρ της Παλαιστίνης (Video)

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην ΕΡΤ.

Η Μάρθα Φριντζήλα εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον», φορώντας στο πέτο της μια καρφίτσα με μια φέτα καρπούζι – σύμβολο αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό και, όπως αποκάλυψε η ίδια, από την παραγωγή της εκπομπής της ζήτησαν να τη βγάλει.

Βέβαια, η γνωστή ερμηνεύτρια… δεν καταλαβαίνει από τέτοια: όχι μόνο δεν έβγαλε την καρφίτσα, αλλά φρόντισε να κάνει εκτενή αναφορά στη σφαγή που συνεχίζεται στη Γάζα, λέγοντας «τα 30.000 ορφανά παιδιά της Γάζας και τα 20.000 νεκρά παιδιά της Γάζας και τα 12.000 ακρωτηριασμένα παιδία της Γάζας είναι παιδιά στα οποία πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε συγγνώμη, γιατί τα διαλύσαμε για πάντα. Και να πω… τι είναι αυτό που κάνουμε κι εμείς τώρα, οι κυβερνήσεις μας;».

Συνέχισε, δε, λέγοντας ότι «θυμό έχω για το πού καταλήγουμε εμείς οι άνθρωποι, πού οδεύει η ανθρωπότητα, γι’ αυτό έχω θυμό. Για την αναισθησία μας και για έναν φόβο, πριν μου λέει να βγάλουμε την καρφίτσα, από την παραγωγή γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι… Όχι ρε, τι να βγάλουμε, την καρφίτσα που σημαίνει “Παλαιστίνη“; Τι φοβόμαστε; Φοβόμαστε να πούμε τι πιστεύουμε; Αυτό λέω, ότι είμαστε φοβισμένοι άνθρωποι».

Από την πλευρά τους, οι παρουσιαστές προς τιμή τους δεν επιχείρησαν να διακόψουν το χειμαρρώδη λόγο της Μάρθας. Απλώς, στην πρώτη της τελεία άλλαξαν θέμα…

