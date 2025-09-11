Το Πρώτο Πρόγραμμα γίνεται ΕΡΤ News Radio

Καταργείται ο τίτλος του Πρώτου Προγράμματος!

Toυ πρώτου και πιο ιστορικού ραδιοφωνικου σταθμού της χώρας.

Οπως διαβάζουμε στις typologies.gr ελήφθη η – ανιστόρητη – απόφαση να αλλάξει ονομασία του σταθμού και το Πρώτο Πρόγραμμα και να μετονομαστεί σε ΕΡΤ News Radio 91.6 & 105.8.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται – άγνωστο για ποιόν λόγο – η αλλαγή της ονομασίας του Πρώτου Προγράμματος.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ο τότε πρόεδρος-διευθύνοντας σύμβουλος της ΕΡΤ Πάνος Παναγιώτους, είχε ονομάσει τον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΤ FM 91,6 – εκείνη την εποχή στην τηλεόραση το δεύτερο κανάλι, η σημερινή ΕΡΤ2, είχε μετονομαστεί σε ΝΕΤ (Νέα Ελληνική Τηλεόραση) και ειχε γίει μια προσπάθεια μετατροπης του σε ειδησεογραφικό κανάλι.

Η ΝΕΤ FM 91,6 γρήγορα επέστρεψε στην κλασσική της ονομασίας – Πρώτο Πρόγραμμα – όπως γνωρίζουν κα αγαπουν οι ακροατές, ενώ στην τηλεόραση το ονομα ΝΕΤ εμεινε μέχρι το «λουκετο» της ΕΡΤ το 2013 από την κυβέρνηση Σαμαρά. Το 2015 το κανάλι πήρε και αυτό την παλαιά του κλασσικη ονομασία – ΕΡΤ 2.

