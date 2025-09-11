search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 11:21
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 10:39

Αναστολή κινητοποιήσεων στο «Στο Κόκκινο», καταβλήθηκαν οφειλόμενα του Φεβρουαρίου στους εργαζόμενους

11.09.2025 10:39
sto-kokkino_1908_1460-820_new

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5» ανεστάλησαν καθώς χθες το απόγευμα, τους κατέθεσαν ορισμένα από τα οφειλόμενα.

Οπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, καταβλήθηκε το υπόλοιπο των δεδουλευμένων του μήνα Φεβρουαρίου σε όσους εργάζονται στον σταθμό κι έτσι αποφάσισαν να ακυρώσουν τις σημερινές και αυριανές κινητοποιήσεις, σε ένδειξη καλής θέλησης, μετά την προσπάθεια που καταβλήθηκε εκ μέρους της εργοδοσίας. 

Τονίζουν ωστόσο πως το συνολικό ποσό που έλαβαν υπολείπεται των διαδοχικών δεσμεύσεων της ιδιοκτησίας.  

«Το θέμα όμως είναι να μην «φτύνουμε αίμα» για να λαμβάνουμε τα δεδουλευμένα μας, στο «παρά ένα» απεργιακών ή άλλων κινητοποιήσεων που πιέζουν ιδιαίτερα τον ιδιοκτήτη του σταθμού, τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, όπως στην τωρινή συγκυρία (ΔΕΘ)» τονίζουν οι εργαζόμενοι και προσθέτουν: 

«Υπενθυμίζουμε ότι ζητάμε το αυτονόητο: Να τηρήσει ο ιδιοκτήτης τις δεσμεύσεις του. Να εξασφαλιστεί η κανονική μισθοδοσία κάθε μήνα και να συζητήσει με ειλικρίνεια μαζί μας ο ιδιοκτήτης – εργοδότης με ποιους ρυθμούς θα μειωθούν και τελικά θα εξαλειφθούν οι οφειλές προς εμάς. Να πάψουν να είναι οι συντελεστές των ΜΜΕ ιδιοκτησίας ΣΥΡΙΖΑ οι μόνοι εργαζόμενοι, εξ όσων έχουν ως εργοδότη το κόμμα, στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένα. Παραμένουμε στις επάλξεις ως λειτουργοί και συντελεστές της ουσιαστικής ενημέρωσης, αλλά και σε πλήρη ετοιμότητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, ως εργαζόμενοι».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αναστέλλει τις απεργιακές κινητοποιήσεις στον Ρ/Σ «105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, όπως είχαν εξαγγελθεί ως ακολούθως:

– 4ωρη στάση εργασίας, από τις 18:00 έως τις 22:00 σήμερα Τετάρτη 10/9  και

– 24ωρη απεργία από τις 06:00 της Πέμπτης, 11/9 μέχρι και τις 06:00 της Παρασκευής 12/9.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων και αφού η εργοδοσία κατέβαλε μέρος των οφειλόμενων.

Διαβάστε επίσης:

Ισραηλινός τηλεοπτικός παρουσιαστής γιόρτασε την επίθεση στη Ντόχα με σαμπάνια και γλυκά στον αέρα (Video)

Το Ισραήλ χτύπησε το υπουργείο Άμυνας των Χούθι (Video)

Λιθουανία: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε τρένο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο πετρελαίου – Εκκενώνεται η περιοχή σε ακτίνα 1 χιλιομέτρου (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sissi-papathanasiou-new
ΘΕΑΤΡΟ

Σίσσυ Παπαθανασίου: Η ψυχή του Διεθνούς Φεστιβάλ Αναλόγιο

russian_drone_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Τι έδειξε η επίθεση με τα ρωσικά drones – Το ΝΑΤΟ ισχυρίζεται ότι είχε στοχοποιηθεί βάση του

hamogelo new
ΥΓΕΙΑ

Ένα αγόρι ή κορίτσι ζητάει βοήθεια κάθε δύο ημέρες από τις τηλεφωνικές γραμμές του «Χαμόγελου του Παιδιού»

kifisis new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό, Πειραιά και λεωφόρο Κηφισίας -Έπεσαν υλικά από φορτηγό σε δρόμο

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ψυχικό με ανθρώπινο κρανίο και οστά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 11:20
sissi-papathanasiou-new
ΘΕΑΤΡΟ

Σίσσυ Παπαθανασίου: Η ψυχή του Διεθνούς Φεστιβάλ Αναλόγιο

russian_drone_new_456
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Τι έδειξε η επίθεση με τα ρωσικά drones – Το ΝΑΤΟ ισχυρίζεται ότι είχε στοχοποιηθεί βάση του

hamogelo new
ΥΓΕΙΑ

Ένα αγόρι ή κορίτσι ζητάει βοήθεια κάθε δύο ημέρες από τις τηλεφωνικές γραμμές του «Χαμόγελου του Παιδιού»

1 / 3