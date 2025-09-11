Αναστολή κινητοποιήσεων στο «Στο Κόκκινο», καταβλήθηκαν οφειλόμενα του Φεβρουαρίου στους εργαζόμενους

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5» ανεστάλησαν καθώς χθες το απόγευμα, τους κατέθεσαν ορισμένα από τα οφειλόμενα.

Οπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, καταβλήθηκε το υπόλοιπο των δεδουλευμένων του μήνα Φεβρουαρίου σε όσους εργάζονται στον σταθμό κι έτσι αποφάσισαν να ακυρώσουν τις σημερινές και αυριανές κινητοποιήσεις, σε ένδειξη καλής θέλησης, μετά την προσπάθεια που καταβλήθηκε εκ μέρους της εργοδοσίας.

Τονίζουν ωστόσο πως το συνολικό ποσό που έλαβαν υπολείπεται των διαδοχικών δεσμεύσεων της ιδιοκτησίας.

«Το θέμα όμως είναι να μην «φτύνουμε αίμα» για να λαμβάνουμε τα δεδουλευμένα μας, στο «παρά ένα» απεργιακών ή άλλων κινητοποιήσεων που πιέζουν ιδιαίτερα τον ιδιοκτήτη του σταθμού, τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, όπως στην τωρινή συγκυρία (ΔΕΘ)» τονίζουν οι εργαζόμενοι και προσθέτουν:

«Υπενθυμίζουμε ότι ζητάμε το αυτονόητο: Να τηρήσει ο ιδιοκτήτης τις δεσμεύσεις του. Να εξασφαλιστεί η κανονική μισθοδοσία κάθε μήνα και να συζητήσει με ειλικρίνεια μαζί μας ο ιδιοκτήτης – εργοδότης με ποιους ρυθμούς θα μειωθούν και τελικά θα εξαλειφθούν οι οφειλές προς εμάς. Να πάψουν να είναι οι συντελεστές των ΜΜΕ ιδιοκτησίας ΣΥΡΙΖΑ οι μόνοι εργαζόμενοι, εξ όσων έχουν ως εργοδότη το κόμμα, στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένα. Παραμένουμε στις επάλξεις ως λειτουργοί και συντελεστές της ουσιαστικής ενημέρωσης, αλλά και σε πλήρη ετοιμότητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, ως εργαζόμενοι».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αναστέλλει τις απεργιακές κινητοποιήσεις στον Ρ/Σ «105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, όπως είχαν εξαγγελθεί ως ακολούθως:

– 4ωρη στάση εργασίας, από τις 18:00 έως τις 22:00 σήμερα Τετάρτη 10/9 και

– 24ωρη απεργία από τις 06:00 της Πέμπτης, 11/9 μέχρι και τις 06:00 της Παρασκευής 12/9.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων και αφού η εργοδοσία κατέβαλε μέρος των οφειλόμενων.

Διαβάστε επίσης:

Ισραηλινός τηλεοπτικός παρουσιαστής γιόρτασε την επίθεση στη Ντόχα με σαμπάνια και γλυκά στον αέρα (Video)

Το Ισραήλ χτύπησε το υπουργείο Άμυνας των Χούθι (Video)

Λιθουανία: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε τρένο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο πετρελαίου – Εκκενώνεται η περιοχή σε ακτίνα 1 χιλιομέτρου (Videos)