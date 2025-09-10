Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Έριξαν παραγάδι στις δημοσκοπήσεις» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την αγωνία στην κυβέρνηση για την αξιολόγηση της μείωσης φόρων από την κοινωνία, αλλά και για τα φθινοπωρινά μπουρίνια, τα άλυτα προβλήματα και τον πολύ μακρύ δρόμο της ανάκαμψης, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη – Το πολιτικό σχέδιο πίσω από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη – Οι στόχοι, οι προσδοκίες και οι κίνδυνοι για το χειμώνα που έρχεται – «Παγίδες» λόγω ακρίβειας και ρευστότητας στο πολιτικό σκηνικό

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΘ: Δημοσκοπικό κρας τεστ – Φόβος στην κυβέρνηση πως η επίδραση των μέτρων θα εξανεμιστεί σύντομα εξαιτίας της ακρίβειας – Κίνηση προσέγγισης του ΠΑΣΟΚ, αλλά χωρίς αντίκρισμα

ΠΑΣΟΚ: Ρέστα στο τραπέζι με πρόγραμμα διακυβέρνησης – Στη ΔΕΘ η ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να εκμεταλλευτεί το δημοσκοπικό κατρακύλισμα της Ν.Δ. – Οι επόμενες έρευνες κρίνουν και την πιθανή σύγκρουση με τον Τσίπρα

ΣΥΡΙΖΑ: Το «εγχείρημα» Τσίπρα οξύνει το πρόβλημα Φάμελλου – Αναμονή για τα μηνύματα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ – Τα σενάρια για νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό διαρκώς φουντώνουν μεγαλώνοντας την αμηχανία της Κουμουνδούρου

ΚΚΕ: Στις επάλξεις για το 13ωρο, κριτική σε κυβέρνηση και… «Μεσσίες» – Κινηματικό ορόσημο η επερχόμενη πανελλαδική απεργία – «Τις όποιες “φοροελαφρύνσεις” εξήγγειλε ο πρωθυπουργός τις έχει προεισπράξει η κυβέρνηση δυο και τρεις φορές»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Το αποτύπωμα των φορολογικών μειώσεων – Πόσο πέφτει ο φόρος ανάλογα με το εισόδημα και τις άλλες παραμέτρους – Το 43% των νέων έως 30 ετών στην Ελλάδα παίρνουν μισθούς πείνας

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Από Νοέμβριο η αύξηση – Βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ οι αυξήσεις από τον Ιανουάριο του 2026 – Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός της εισφοράς αλληλεγγύης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: «Δεμένη» σε αμερικανικό καλώδιο η Κύπρος – Το σαμποτάρισμα του πρότζεκτ της Ε.Ε. και η «προστασία» των ΗΠΑ – Για την Ουάσιγκτον η Τουρκία δεν είναι «καμένο χαρτί»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Η Chevron «απειλεί» το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Ελλάδα και Τουρκία σε αναμονή, τα «κόλπα» του Χαφτάρ και η ευκαιρία της Αθήνας – Ηχηρές προειδοποιήσεις της Αιγύπτου στον Λίβυο στρατάρχη – Ο κίνδυνος αντιπαράθεσης Άγκυρας – Ουάσιγκτον

ΓΑΛΛΙΑ: Πολιτική καταιγίδα – Τέλος εποχής για τον Μπαϊρού, βάπτισμα του πυρός για Λεκορνί εν μέσω κινητοποιήσεων – Ο ρόλος του Εμανουέλ Μακρόν σε μια Βουλή χωρίς πλειοψηφία – Η κοινωνική οργή σιγοβράζει ξανά στους δρόμους

ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Η στιγμή αναδεικνύει τον ηγέτη – Η αναθεωρητική τουρκική στρατηγική συγκρούεται ευθέως με τις προτεραιότητες του ΝΑΤΟ – Ανησυχία από φοβικές απόψεις εντός του κυβερνώντος κόμματος – Η άρση του casus belli συνιστά υποχρέωση της Τουρκίας έναντι όλων

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Χωροχρονικά περισσότερος τουρισμός – Μήπως η αναζήτηση προορισμών μέσα στους προορισμούς σημαίνει παραμονή στα ίδια; – Μπορούμε να πλατύνουμε και να βαθύνουμε τα επισκέψιμα σημεία του ελληνικού χώρου

ΜΜΕ: Τέλος στο «τέλος» συνδρομητικής τηλεόρασης – Είναι «λάθος» η κατάργησή του, υποστηρίζει ο ΣΑΠΟΕ – «Στερεί από την εγχώρια παραγωγή έναν σημαντικό πόρο»

ΙΣΤΟΡΙΑ: Βυζάντιο: Κοινωνία και καθημερινή ζωή – Μέρος πέμπτο: Οι καθημερινοί άνθρωποι στα βυζαντινά κείμενα

EUROVISION 2026: Με πολιτική παρέμβαση ενδεχόμενη αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό – Με ερωτηματικό η συμμετοχή και της Ισλανδίας\

«Στο Κόκκινο» και «Αυγή»: Νέες κινητοποιήσεις από την ΕΣΗΕΑ για το «φέσι» των εργαζόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ

ΑΝΤ1: Έτοιμος για πρεμιέρα ο νέος κύκλος επεισοδίων της σειράς «Σέρρες» (video)