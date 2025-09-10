search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:47
Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

10.09.2025 11:54

«Στο Κόκκινο» και «Αυγή»: Νέες κινητοποιήσεις από την ΕΣΗΕΑ για το «φέσι» των εργαζόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ

10.09.2025 11:54
sto kokkino radiofono 987- new

Θεατές στο ίδιο έργο εξακολουθούν να είναι όσοι έχουν απομείνει στον ραδιοσταθμό «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» (Αθήνας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης) και στην ιστορική Αυγή (έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση) οι οποίοι προσθέτουν διαρκώς χρόνο κατά τον οποίο εξακολουθούν να εργάζονται, να κρατούν τον σταθμό σε λειτουργία και να παραμένουν απλήρωτοι από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το κόμμα ενώ συμβαίνουν αυτά φροντίζει να καλύπτει τη μισθοδοσία στο προσωπικό που εργάζεται στο μηχανισμό του, στην Κουμουνδούρου και βρίσκεται σε διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Για την συνθήκη αυτή στην οποία βρίσκονται οι δημοσιογράφοι η ΕΣΗΕΑ, έπειτα από σχετικό αίτημα των συνελεύσεων τους, κηρύσσει από σήμερα σειρά κινητοποιήσεων.

Στάση εργασίας σήμερα 18.00- 22.00 και 24ωρη απεργία από τις 06:00 της Πέμπτης, 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 06:00 της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στον  «105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ», με τα γνωστά- χρονίζοντα- αιτήματα αλλά και στην Αυγή επίσης.

