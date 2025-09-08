Πότε και πώς επηρεάζουν τους συνταξιούχους τα μέτρα του πακέτου της ΔΕΘ – O οδικός χάρτης

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση στη σύνταξή τους, καθώς οι συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση τον πληθωρισμό και τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που εξασφαλίζει σταδιακή ενίσχυση του εισοδήματος σε μόνιμη βάση. Παράλληλα, όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από το αφορολόγητο όριο θα επωφεληθούν επιπλέον από τη μείωση της φορολογίας, γεγονός που αυξάνει το καθαρό ποσό που φθάνει στον λογαριασμό τους.

Εκτός από τις μόνιμες αυξήσεις και τη φορολογική ελάφρυνση, προβλέπεται και η εφάπαξ ενίσχυση των 250 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2026 σε όσους πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια. Η ενίσχυση αυτή δεν είναι μόνιμη, αλλά λειτουργεί ως επιπλέον βοήθημα για τους χαμηλότερους συνταξιούχους.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αλλαγή στον τρόπο που θα αντιμετωπίζεται η λεγόμενη «προσωπική διαφορά». Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος των αυξήσεων συμψηφιζόταν με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα πολλοί συνταξιούχοι να μη βλέπουν πραγματική βελτίωση στο εισόδημά τους. Από το 2026 και μετά, μόνο το 50% της αύξησης θα συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά, ενώ από το 2027 ο συμψηφισμός καταργείται εντελώς. Έτσι, οι αυξήσεις θα περνούν ακέραιες στη σύνταξη, κάτι που αφορά περίπου 671.000 συνταξιούχους.

Για τους συνταξιούχους που εργάζονται, η Εισφορά Αλληλεγγύης θα υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο, καθώς δεν θα προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης που προκύπτει από την απασχόλησή τους. Αυτό σημαίνει μικρότερη επιβάρυνση και μεγαλύτερο καθαρό όφελος για την κατηγορία αυτή.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η αύξηση των συντάξεων για το 2026 θα φθάσει στο 2,35%, ενώ το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 467 εκατομμύρια ευρώ. Το επιπλέον κόστος από την αλλαγή στην προσωπική διαφορά εκτιμάται σε 75 εκατομμύρια ευρώ για το 2026 και θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Συνταξιούχος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 10.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ από την αύξηση και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου. Το συνολικό καθαρό όφελος ανέρχεται σε 464 ευρώ, ενώ αν υπάρχει προσωπική διαφορά το ποσό περιορίζεται στα 357 ευρώ.

Συνταξιούχος με εισόδημα 14.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.080 ευρώ θα έχει ενίσχυση 263 ευρώ από την αύξηση, 250 ευρώ από την εφάπαξ ενίσχυση Νοεμβρίου και 80 ευρώ από μείωση φόρου, δηλαδή συνολικά 593 ευρώ καθαρά. Σε περίπτωση προσωπικής διαφοράς, το ποσό μειώνεται στα 462 ευρώ.

Συνταξιούχος με εισόδημα 20.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.460 ευρώ θα δει αύξηση 376 ευρώ και μείωση φόρου 200 ευρώ, με συνολικό καθαρό όφελος 576 ευρώ. Αν υπάρχει προσωπική διαφορά, το τελικό όφελος περιορίζεται σε 388 ευρώ.

Συνταξιούχος με εισόδημα 24.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.693 ευρώ θα έχει αύξηση 417 ευρώ από την αναπροσαρμογή λόγω πληθωρισμού και ανάπτυξης και 280 ευρώ από μείωση φόρου. Το συνολικό καθαρό όφελος φθάνει τα 697 ευρώ, ενώ με προσωπική διαφορά ανέρχεται σε 489 ευρώ.

Με αυτές τις παρεμβάσεις, από το 2026 οι συνταξιούχοι θα έχουν μία σταθερή και μόνιμη αύξηση εισοδήματος, ενώ όσοι βρίσκονται πάνω από το αφορολόγητο θα δουν και πρόσθετο όφελος από τη φορολογική μείωση. Το 2027 η εικόνα θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι αυξήσεις δεν θα συμψηφίζονται πλέον με την προσωπική διαφορά, εξασφαλίζοντας καθαρότερο αποτέλεσμα για όλους.

