Καραβάτου: Η on air παρατήρηση στους συνεργάτες της – «Μπορείτε να κάνετε ησυχία για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη;» (Video)

Παρατήρηση στους συνεργάτες της που βρίσκονταν πίσω από τις κάμερες έκανε η Κατερίνα Καραβάτου στον αέρα της εκπομπής.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με τον Πέτρο Κωστόπουλο, η παρουσιάστρια διέκοψε τον καλεσμένο της, προκειμένου να ζητήσει από τους συνεργάτες της να μην κάνουν φασαρία, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη συνέντευξη.

«Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να κάνετε λίγη ησυχία, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη; Ευχαριστώ!» είπε και συνέχισε.

