search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 15:25
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 13:55

Καραβάτου: Η on air παρατήρηση στους συνεργάτες της – «Μπορείτε να κάνετε ησυχία για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη;» (Video)

11.09.2025 13:55
karavatou-kostopoulos-new

Παρατήρηση στους συνεργάτες της που βρίσκονταν πίσω από τις κάμερες έκανε η Κατερίνα Καραβάτου στον αέρα της εκπομπής.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με τον Πέτρο Κωστόπουλο, η παρουσιάστρια διέκοψε τον καλεσμένο της, προκειμένου να ζητήσει από τους συνεργάτες της να μην κάνουν φασαρία, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη συνέντευξη.

«Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να κάνετε λίγη ησυχία, για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συνέντευξη; Ευχαριστώ!» είπε και συνέχισε.

Διαβάστε επίσης:

Το Πρώτο Πρόγραμμα γίνεται ΕΡΤ News Radio

Μάρθα Φριντζήλα: Μου ζήτησαν στην ΕΡΤ να βγάλω καρφίτσα υπέρ της Παλαιστίνης (Video)

Αναστολή κινητοποιήσεων στο «Στο Κόκκινο», καταβλήθηκαν οφειλόμενα του Φεβρουαρίου στους εργαζόμενους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sxoleio new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για ξυλοδαρμό 17χρονου σε σχολείο στα Πετράλωνα

elon-musk
ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Απτόητος» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της λίστας Forbes – «Αξίζει» πάνω από 400 δισ. ευρώ

candida_new
ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από το ECDC: «Υπερμύκητας» προσβάλλει τα νοσοκομεία στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στις χώρες με τα περισσότερα κρούσματα

famellos_new_678
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία και μήνυμα Φάμελλου για κόμμα Τσίπρα: Αδιανόητα σενάρια, κανένα περιθώριο για κατακερματισμό, αδιανόητη η ανεξαρτητοποίησή του 

tentoglou-volos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Ξεκινά τα ξημερώματα του Σαββάτου το Παγκόσμιο πρωτάθλημα – Το πρόγραμμα και οι συμμετοχές των Ελλήνων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 15:22
sxoleio new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για ξυλοδαρμό 17χρονου σε σχολείο στα Πετράλωνα

elon-musk
ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Απτόητος» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή της λίστας Forbes – «Αξίζει» πάνω από 400 δισ. ευρώ

candida_new
ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός από το ECDC: «Υπερμύκητας» προσβάλλει τα νοσοκομεία στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στις χώρες με τα περισσότερα κρούσματα

1 / 3