Ζαφείρης Μελάς: «Με ενοχλεί το “σκυλάδικο” – Αυτοί που έρχονται στο μαγαζί είναι σκυλιά;»

Σε όσους χρησιμοποιούν τη λέξη «σκυλάδικο» αλλά και για τις ξεχωριστές συνεργασίες του με τον Βασίλη Καρρά και τον Πασχάλη Τερζή αναφέρθηκε ο Ζαφείρης Μελάς στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ.

«Με τον Πασχάλη Τερζή έχουμε κάνει 3-4 σεζόν σε μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Σε ένα καμαρίνι γελάσαμε, κλάψαμε, φωνάξαμε. Με τον Βασίλη Καρρά κάναμε πολύ πιο μπροστά», ανέφερε αρχικά ο τραγουδιστής.

«Τα υπόλοιπα μαγαζιά τα ονόμαζαν σκυλάδικα. Στενοχωριέμαι, με πειράζει πολύ αυτή η λέξη. Εγώ πολλές φορές το λέω αν εμείς που τραγουδάμε γαβγίζουμε ή αν αυτοί που έρχονται στο μαγαζί είναι σκυλιά. Από πού βγήκε το σκυλάδες; Έμεινε όμως» ανέφερε ο Ζαφείρης Μελάς.

