Ζαφείρης Μελάς: «Με ενοχλεί το “σκυλάδικο” – Αυτοί που έρχονται στο μαγαζί είναι σκυλιά;»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε όσους χρησιμοποιούν τη λέξη «σκυλάδικο» αλλά και για τις ξεχωριστές συνεργασίες του με τον Βασίλη Καρρά και τον Πασχάλη Τερζή αναφέρθηκε ο Ζαφείρης Μελάς στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ.
«Με τον Πασχάλη Τερζή έχουμε κάνει 3-4 σεζόν σε μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Σε ένα καμαρίνι γελάσαμε, κλάψαμε, φωνάξαμε. Με τον Βασίλη Καρρά κάναμε πολύ πιο μπροστά», ανέφερε αρχικά ο τραγουδιστής.
«Τα υπόλοιπα μαγαζιά τα ονόμαζαν σκυλάδικα. Στενοχωριέμαι, με πειράζει πολύ αυτή η λέξη. Εγώ πολλές φορές το λέω αν εμείς που τραγουδάμε γαβγίζουμε ή αν αυτοί που έρχονται στο μαγαζί είναι σκυλιά. Από πού βγήκε το σκυλάδες; Έμεινε όμως» ανέφερε ο Ζαφείρης Μελάς.
Διαβάστε επίσης:
«Το Σόι Σου»: Το δημόσιο ευχαριστώ της «Λυδίας Χαμπέα» στους τηλεθεατές
Κονδυλάτος: «Με κουράζει το δικαστήριο στην τηλεόραση με δικαστή τον Λιάγκα» (Video)
Megan Thee Stallion: Φόρος τιμής στο Jujutsu Kaisen για το Halloween
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.