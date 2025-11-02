search
02.11.2025 12:27

Ζαφείρης Μελάς: «Με ενοχλεί το “σκυλάδικο” – Αυτοί που έρχονται στο μαγαζί είναι σκυλιά;»

02.11.2025 12:27
zafeiris-melas-new

Σε όσους χρησιμοποιούν τη λέξη «σκυλάδικο» αλλά και για τις ξεχωριστές συνεργασίες του με τον Βασίλη Καρρά και τον Πασχάλη Τερζή αναφέρθηκε ο Ζαφείρης Μελάς στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ.

«Με τον Πασχάλη Τερζή έχουμε κάνει 3-4 σεζόν σε μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Σε ένα καμαρίνι γελάσαμε, κλάψαμε, φωνάξαμε. Με τον Βασίλη Καρρά κάναμε πολύ πιο μπροστά», ανέφερε αρχικά ο τραγουδιστής.

«Τα υπόλοιπα μαγαζιά τα ονόμαζαν σκυλάδικα. Στενοχωριέμαι, με πειράζει πολύ αυτή η λέξη. Εγώ πολλές φορές το λέω αν εμείς που τραγουδάμε γαβγίζουμε ή αν αυτοί που έρχονται στο μαγαζί είναι σκυλιά. Από πού βγήκε το σκυλάδες; Έμεινε όμως» ανέφερε ο Ζαφείρης Μελάς.

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Είμαι δήμαρχος αλλά και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – «Δεν θέλουν να μιλάω, αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει»

Για τις καθυστερήσεις των τρένων στη Βρετανία ευθύνεται ο… ήλιος - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Λονδίνο: Βρετανοί οι δύο συλληφθέντες – Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι δύο από τους 9 τραυματίες

alkool-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο κέντρο υγείας ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη 39χρονος υπεύθυνος ψιλικατζίδικου

theodorikakos (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε τη φαρμακευτική βιομηχανία και τον Έλληνα φαρμακοποιό» – «Έχουν σπουδαίο κοινωνικό ρόλο»

voridis_avgenakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εβδομάδα υπουργών στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτουν Αυγενάκης, Βορίδης – Στα 700 εκατομμύρια ευρώ η «αρπαχτή» με τις παράνομες επιδοτήσεις 

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

