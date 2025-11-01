Megan Thee Stallion: Φόρος τιμής στο Jujutsu Kaisen για το Halloween

Αν και έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από τότε που η Megan Thee Stallion κυκλοφόρησε το δεύτερο single της για το 2025, με τίτλο «Lover Girl», η ράπερ δεν άφησε το φορτωμένο της πρόγραμμα να τη σταματήσει από το να απολαύσει την αγάπη της για τα anime.

Όπως πιθανότατα γνωρίζουν ήδη οι θαυμαστές της, η Megan Thee Stallion έχει καθιερώσει ως χαλουινιάτικη παράδοση το να κάνει cosplay χαρακτήρων από anime. Όπως είναι φυσικό, η ράπερ κατάφερε ξανά να βάλει «φωτιά» στο διαδίκτυο.

Αν και πέρσι η Megan Thee Stallion είχε κάνει cosplay την Trish Una από το JoJo’s Bizarre Adventure, αυτή τη φορά ακολούθησε μια διαφορετική κατεύθυνση. Παραδόξως, ανάμεσα σε όλα τα δημοφιλή anime που κυκλοφόρησαν το 2025, η ράπερ διάλεξε να μεταμφιεστεί σε Choso από το Jujutsu Kaisen.

Την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025, η ράπερ δημοσίευσε φωτογραφίες από το cosplay της ως Choso σε όλα τα κοινωνικά της δίκτυα, όπως το Instagram, το Facebook και το X (πρώην Twitter).

Oι φωτογραφίες δεν δείχνουν μόνο τη Megan Thee Stallion να ποζάρει σε στάσεις του Choso, αλλά και να χρησιμοποιεί τεχνικές όπως το Blood Manipulation και το Piercing Blood, όπως ακριβώς ο χαρακτήρας στο manga.

