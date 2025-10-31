Σόκαρε η μεταμφίεση της Τζούλια Φοξ για το Halloween: Ντύθηκε Τζάκι Κένεντι μετά τη δολοφονία του πρώην προέδρου

Αυτό το Halloween, η Τζούλια Φοξ επέλεξε να ντυθεί Τζάκι Κένεντι. Αλλά όχι οποιαδήποτε εκδοχή της πάλαι ποτέ Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ.

Φορώντας το χαρακτηριστικό ροζ ταγιέρ που η Τζάκι Κένεντι φορούσε την ημέρα της δολοφονίας του Τζον Κένεντι το 1963 στο Ντάλας του Τέξας, η Φοξ παρουσιάστηκε σαν την πρώτη κυρία καλυμμένη με αίμα.

Φόρεσε την αμφιλεγόμενη στολή στο πάρτι Halloween του The Cursed Amulet στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Πέμπτης.

Τα ρούχα της Τζάκι, ακόμα αιματοβαμμένα, βρίσκονται τώρα στα Εθνικά Αρχεία, από το 1964. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, η καμαριέρα του Κένεντι, η Προβιντένσια Παρέδες, έκρυψε τα ρούχα σε μια τσάντα μόλις η πρώτη κυρία επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

«Κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους έξι μήνες, ένα κουτί έφτασε στα κεντρικά γραφεία των Εθνικών Αρχείων στο κέντρο της πόλης, όπου φυλάσσονται θησαυροί όπως το Σύνταγμα και ο Χάρτης Δικαιωμάτων», έγραψε η Φέι Φιόρε των LA Times.

«Μέσα σε αυτό βρισκόταν το ταγιέρ, η μπλούζα, η τσάντα και τα παπούτσια, ακόμη και οι κάλτσες της, μαζί με ένα ανυπόγραφο σημείωμα στο επιστολόχαρτο της Τζάνετ Όκινκλος, της μητέρας της κυρίας Κένεντι: “Το κοστούμι και η τσάντα της Τζάκι φορέθηκαν στις 22 Νοεμβρίου 1963″».

Η εμφάνιση της Φοξ προκάλεσε αντιδράσεις με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι ξεπέρασε τα όρια με την εμφάνιση της για το Halloween.

«Αυτό είναι ανησυχητικό», έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου ενώ ένας άλλος έγραψε «Αυτό ΔΕΝ είναι εντάξει. Λυπάμαι τις οικογένειες Ωνάση και Κένεντι που αναγκάστηκαν να το δουν και να το ξαναζήσουν αυτό».

Διαβάστε επίσης:

Το μήλο κάτω από τη μηλιά: Ο εγγονός του Ozzy αποκεφαλίζει με τα δόντια λούτρινη νυχτερίδα (Video)

Η Μπίλι Άιλις έδωσε 11,5 εκατ. δολάρια για το κλίμα και «έκραξε» τους πλούσιους μπροστά στον Ζάκερμπεργκ – «Δώστε τα λεφτά σας» – (Video)

Τζέσι Άιζενμπεργκ: «Θα δωρίσω το νεφρό μου σε έναν άγνωστο» (Video)