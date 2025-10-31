search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 17:56
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

31.10.2025 16:19

Το μήλο κάτω από τη μηλιά: Ο εγγονός του Ozzy αποκεφαλίζει με τα δόντια λούτρινη νυχτερίδα (Video)

31.10.2025 16:19
nyxterida paidi

Ο γιος της Κέλι Όσμπορν δείχνει ότι το μήλο δεν γίνεται να πέσει μακριά από το δέντρο… δαγκώνοντας το κεφάλι μιας «νυχτερίδας» σε ένα νέο βίντεο.

Η κόρη του Ozzy χρησιμοποίησε το TikTok για να δείξει τον γιο της, Σίντνεϊ, ντυμένο σκελετό… για το Halloween, όπου δαγκώνει μια μεγάλη λούτρινη νυχτερίδα πριν της ξεριζώσει το κεφάλι.

Ο Σίντνεϊ μοιάζει σαφώς περήφανος για το επίτευγμά του, χαμογελάει πλατιά και γελάει ενώ στο βίντεο ακούγεται η κλασική επιτυχία του Ozzy “Crazy Train”.

Πιθανόν και ο Πρίγκιπας του Σκότους να ήταν πολύ περήφανος για τον εγγονό του που ακολουθεί τα χνάρια του, καθώς όπως είναι γνωστό ο θρυλικός ροκ σταρ έκανε τη σοκαριστική αυτή κίνηση κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας το 1982 – αν και στην αρχή δεν συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για μια πραγματική νυχτερίδα.

