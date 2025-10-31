Το μήλο κάτω από τη μηλιά: Ο εγγονός του Ozzy αποκεφαλίζει με τα δόντια λούτρινη νυχτερίδα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο γιος της Κέλι Όσμπορν δείχνει ότι το μήλο δεν γίνεται να πέσει μακριά από το δέντρο… δαγκώνοντας το κεφάλι μιας «νυχτερίδας» σε ένα νέο βίντεο.
Η κόρη του Ozzy χρησιμοποίησε το TikTok για να δείξει τον γιο της, Σίντνεϊ, ντυμένο σκελετό… για το Halloween, όπου δαγκώνει μια μεγάλη λούτρινη νυχτερίδα πριν της ξεριζώσει το κεφάλι.
Ο Σίντνεϊ μοιάζει σαφώς περήφανος για το επίτευγμά του, χαμογελάει πλατιά και γελάει ενώ στο βίντεο ακούγεται η κλασική επιτυχία του Ozzy “Crazy Train”.
Πιθανόν και ο Πρίγκιπας του Σκότους να ήταν πολύ περήφανος για τον εγγονό του που ακολουθεί τα χνάρια του, καθώς όπως είναι γνωστό ο θρυλικός ροκ σταρ έκανε τη σοκαριστική αυτή κίνηση κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας το 1982 – αν και στην αρχή δεν συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για μια πραγματική νυχτερίδα.
Διαβάστε επίσης:
Η Μπίλι Άιλις έδωσε 11,5 εκατ. δολάρια για το κλίμα και «έκραξε» τους πλούσιους μπροστά στον Ζάκερμπεργκ – «Δώστε τα λεφτά σας» – (Video)
Τζέσι Άιζενμπεργκ: «Θα δωρίσω το νεφρό μου σε έναν άγνωστο» (Video)
Η NASA «αδειάζει» την Κίμ Καρντάσιαν για τις θεωρίες συνωμοσίας – «Ναι, έχουμε πάει στο φεγγάρι έξι φορές»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.