Χριστίνα Μπόμπα: Μεταμορφώθηκε στη Milla Jovovich από το Resident Evil για το Halloween

Η γνωστή influencer, Χριστίνα Μπόμπα αποφάσισε λόγω Halloween, να μεταμορφωθεί σε Alice από την σειρά των πασίγνωστων ταινιών Επιστημονικής φαντασίας Resident Evil, με πρωταγωνίστρια τη Milla Jovovich.

Και χρησιμοποίησε ως reference το πόστερ της ταινίας που κυκλοφόρησε το 2012, με τη Milla μάχιμη και πίσω της το χάος.

Η ομάδα και οι συνεργάτες της μελέτησαν πολύ την εικόνα. Και η ίδια φυσικά για να βγάλει το ύφος και την πόζα και έβγαλαν δύο εκδοχές. Μια στατική και μια με κίνηση μέσω AI. Και οι δύο ιδιαίτερα εντυπωσιακές.

Στο instagram της μάλιστα η Χριστίνα έδωσε και details από τη διαδικασία και τη μεταμόρφωση και ήταν πραγματικά απόλαυση.

«Όταν το resident evil συναντά το Halloween spirit της πιο δημιουργικής ομάδας! #happyhalloween», έγραψε η ίδια στο post της

