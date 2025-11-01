search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 13:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2025 11:59

Χριστίνα Μπόμπα: Μεταμορφώθηκε στη Milla Jovovich από το Resident Evil για το Halloween

01.11.2025 11:59
mpompa resident evil (1)

Η γνωστή influencer, Χριστίνα Μπόμπα αποφάσισε λόγω Halloween, να μεταμορφωθεί σε Alice από την σειρά των πασίγνωστων ταινιών Επιστημονικής φαντασίας Resident Evil, με πρωταγωνίστρια τη Milla Jovovich.

Και χρησιμοποίησε ως reference το πόστερ της ταινίας που κυκλοφόρησε το 2012, με τη Milla μάχιμη και πίσω της το χάος.

Η ομάδα και οι συνεργάτες της μελέτησαν πολύ την εικόνα. Και η ίδια φυσικά για να βγάλει το ύφος και την πόζα και έβγαλαν δύο εκδοχές. Μια στατική και μια με κίνηση μέσω AI. Και οι δύο ιδιαίτερα εντυπωσιακές.

Στο instagram της μάλιστα η Χριστίνα έδωσε και details από τη διαδικασία και τη μεταμόρφωση και ήταν πραγματικά απόλαυση.

«Όταν το resident evil συναντά το Halloween spirit της πιο δημιουργικής ομάδας! #happyhalloween», έγραψε η ίδια στο post της

Διαβάστε επίσης:

Πλούσιοι ακόμη και… μετά θάνατον: Μάικλ Τζάκσον, Έλβις Πρίσλεϊ και Κόμπι Μπράιαντ στη σχετική λίστα του Forbes

Καφές από… χρυσό: Σχεδόν 1000 δολάρια… το φλιτζάνι – O ακριβότερος καφές στον κόσμο έφτασε στο Ντουμπάι

Η Ιρίνα Σάικ μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα για το Halloween – «Αιώνιο είδωλο»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thriasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικός θάνατος 10χρονης στον Ασπρόπυργο: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση (Video)

kladia
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπυρική: Σε ισχύ και τον χειμώνα τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να κάψουν κλαδιά

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του – Τον απειλούσε να του επίστρέψει την αποζημίωση απόλυσης

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ: Ξετυλίγεται το «πράσινο» κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών – Πύργου με 7 τραυματίες από σύγκρουση 3 οχημάτων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

ferentinos-new
LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Γενέθλια για τους δίδυμους γιους του και το… γιόρτασαν όλοι μαζί

nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Οι νοσηλευτές φεύγουν για το εξωτερικό: Λείπουν 15.000 από τα ελληνικά νοσοκομεία – Σε ποιες χώρες πάνε  

rottweiler
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που το ροτβάιλερ ορμάει στον ιδιοκτήτη του - Φαίνεται να το χτυπάει πριν την επίθεση (Video)

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025 13:23
thriasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξαφνικός θάνατος 10χρονης στον Ασπρόπυργο: Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση (Video)

kladia
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπυρική: Σε ισχύ και τον χειμώνα τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής πυρκαγιών – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι θέλουν να κάψουν κλαδιά

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Εργαζόμενος ξυλοκοπήθηκε από πρώην εργοδότη του – Τον απειλούσε να του επίστρέψει την αποζημίωση απόλυσης

1 / 3