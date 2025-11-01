Halloween: Το Reuters αποθεώνει θεματικό καφέ στο κέντρο της… Αθήνας

Παρόλο που το Ηalloween δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα, αν και τα τελευταία χρόνια η τάση είναι ανοδική, το Reuters έψαξε και βρήκε ένα θεματικό καφέ στην Αθήνα και το… αποθέωσε.

Ένα θεματικό καφέ στο κέντρο της Αθήνας έφερε μια γεύση από το Halloween στην πόλη, όπου το γεγονός δεν γιορτάζεται παραδοσιακά, γράφει το διεθνές δίκτυο.

A theme café in downtown Athens has brought a taste of Halloween to the city, where the event is not traditionally celebrated, pulling out all the stops with its overflowing and elaborate displays of pumpkins, skeletons and witches pic.twitter.com/f5RuIoc3Py — Reuters (@Reuters) October 31, 2025

Με έμφαση στις περίτεχνες εκθέσεις του με κολοκύθες, σκελετούς και μάγισσες, ο σχεδιαστής του καφέ Κώστας Τζώρτζης λέει ότι «δεν είχε όρια» κατά τη δημιουργία του χώρου.

Η τουρίστρια Σάντι Βάγκνερ από τον Καναδά λέει ότι το καφέ είναι «ακριβώς αυτό που θα βλέπαμε στην πατρίδα μας», και ιδού το βίντεο για του λόγου το αληθές.

