Halloween: Το Reuters αποθεώνει θεματικό καφέ στο κέντρο της… Αθήνας

Παρόλο που το Ηalloween δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα, αν και τα τελευταία χρόνια η τάση είναι ανοδική, το Reuters έψαξε και βρήκε ένα θεματικό καφέ στην Αθήνα και το… αποθέωσε.
Ένα θεματικό καφέ στο κέντρο της Αθήνας έφερε μια γεύση από το Halloween στην πόλη, όπου το γεγονός δεν γιορτάζεται παραδοσιακά, γράφει το διεθνές δίκτυο.
Με έμφαση στις περίτεχνες εκθέσεις του με κολοκύθες, σκελετούς και μάγισσες, ο σχεδιαστής του καφέ Κώστας Τζώρτζης λέει ότι «δεν είχε όρια» κατά τη δημιουργία του χώρου.
Η τουρίστρια Σάντι Βάγκνερ από τον Καναδά λέει ότι το καφέ είναι «ακριβώς αυτό που θα βλέπαμε στην πατρίδα μας», και ιδού το βίντεο για του λόγου το αληθές.
