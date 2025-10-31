Λέρος: Καταδίκη γονιών που κακοποιούσαν σεξουαλικά τα τρία παιδιά τους

Ποινή κάθειρξης, 24 και 13 ετών αντίστοιχα, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, σε 57χρονο άνδρα και 52χρονη γυναίκα από τη Λέρο, για τη σεξουαλική κακοποίηση των τριών παιδιών τους.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το πρωτόδικο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στη μητέρα και είχε απορρίψει το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών στον πατέρα.

To δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν αναγνώρισε άλλα ελαφρυντικά και διατήρησε τις πρωτόδικες ποινές.

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της:

αποπλάνησης παιδιού που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 και 14 έτη,

κατάχρησης σε ασέλγεια,

ασέλγειας μεταξύ συγγενών,

απλής συνέργειας κατ’ εξακολούθηση σε αποπλάνηση ανηλίκων κάτω των 14 ετών,

απλής συνέργειας σε κατάχρηση σε ασέλγεια και

απλής συνέργειας κατ’ εξακολούθηση σε ασέλγεια μεταξύ συγγενών.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκροί μητέρα και γιος μετά από φωτιά σε διπλοκατοικία – Ο άλλος γιος πήδηξε από την ταράτσα

Σύλληψη γνωστού σεφ: Απέκρυψε εισοδήματα άνω των 1,3 εκατ. ευρώ – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση

Επεισόδια μεταξύ των ΜΑΤ και διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας – 14 προσαγωγές