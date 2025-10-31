search
ΣΑΒΒΑΤΟ 01.11.2025
31.10.2025

Λέρος: Καταδίκη γονιών που κακοποιούσαν σεξουαλικά τα τρία παιδιά τους

Ποινή κάθειρξης, 24 και 13 ετών αντίστοιχα, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, σε 57χρονο άνδρα και 52χρονη γυναίκα από τη Λέρο, για τη σεξουαλική κακοποίηση των τριών παιδιών τους. 

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το πρωτόδικο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στη μητέρα και είχε απορρίψει το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών στον πατέρα

To δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν αναγνώρισε άλλα ελαφρυντικά και διατήρησε τις πρωτόδικες ποινές

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της:

  • αποπλάνησης παιδιού που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 και 14 έτη,
  • κατάχρησης σε ασέλγεια,
  • ασέλγειας μεταξύ συγγενών,
  • απλής συνέργειας κατ’ εξακολούθηση σε αποπλάνηση ανηλίκων κάτω των 14 ετών,
  • απλής συνέργειας σε κατάχρηση σε ασέλγεια και
  • απλής συνέργειας κατ’ εξακολούθηση σε ασέλγεια μεταξύ συγγενών.

