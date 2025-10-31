Λέρος: Καταδίκη γονιών που κακοποιούσαν σεξουαλικά τα τρία παιδιά τους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ποινή κάθειρξης, 24 και 13 ετών αντίστοιχα, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, σε 57χρονο άνδρα και 52χρονη γυναίκα από τη Λέρο, για τη σεξουαλική κακοποίηση των τριών παιδιών τους.
Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το πρωτόδικο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου στη μητέρα και είχε απορρίψει το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών στον πατέρα.
To δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν αναγνώρισε άλλα ελαφρυντικά και διατήρησε τις πρωτόδικες ποινές.
Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της:
