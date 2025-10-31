search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 22:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.10.2025 21:48

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκροί μητέρα και γιος μετά από φωτιά, με σακούλα στο κεφάλι η μία από τις δύο σορούς – Ο άλλος γιος πήδηξε από την ταράτσα

31.10.2025 21:48
fotia spiti irakleio – new

Οικογενειακή τραγωδία στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο, καθώς μία ηλικιωμένη και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Ιερολοχιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού και η μία είχε σακούλα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το cretalive, o άλλος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, πήδηξε από την ταράτσα και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο 60χρονος πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή με πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του, ενώ φέρεται να ερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής η αιτία της φωτιάς, αν δηλαδή πρόκειται για εμπρησμό.

Μία εκδοχή που εξετάζεται από τις Αρχές είναι να προκάλεσε εκείνος τη φονική φωτιά και εν συνεχεία να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Διαβάστε επίσης:

Σύλληψη γνωστού σεφ: Απέκρυψε εισοδήματα άνω των 1,3 εκατ. ευρώ – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση

Επεισόδια μεταξύ των ΜΑΤ και διαδηλωτών στο κέντρο της Αθήνας

Ασπρόπυργος: Πώς συνέβη η τραγωδία με τον θάνατο της 10χρονης – Βίντεο ντοκουμέντο από την άφιξη του ΕΚΑΒ στο σχολείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elvis – jacson – bryanat – new
LIFESTYLE

Πλούσιοι ακόμη και… μετά θάνατον: Μάικλ Τζάκσον, Έλβις Πρίσλεϊ και Κόμπι Μπράιαντ στη σχετική λίστα του Forbes

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Καταδίκη γονιών που κακοποιούσαν σεξουαλικά τα τρία παιδιά τους

Untitled-design-2-8
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Νταμπλ Σπανούλη επί των «αιωνίων»

fotia spiti irakleio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκροί μητέρα και γιος μετά από φωτιά, με σακούλα στο κεφάλι η μία από τις δύο σορούς – Ο άλλος γιος πήδηξε από την ταράτσα

chef-neo
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη γνωστού σεφ: Απέκρυψε εισοδήματα άνω των 1,3 εκατ. ευρώ – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

paraskevi-kerasioti
LIFESTYLE

Η Παρασκευή Κερασιώτη έγινε για πρώτη φορά μητέρα: «Ευχαριστώ τον θεό για αυτό το πανέμορφο δώρο»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 22:38
elvis – jacson – bryanat – new
LIFESTYLE

Πλούσιοι ακόμη και… μετά θάνατον: Μάικλ Τζάκσον, Έλβις Πρίσλεϊ και Κόμπι Μπράιαντ στη σχετική λίστα του Forbes

karekles-dikastirio
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Καταδίκη γονιών που κακοποιούσαν σεξουαλικά τα τρία παιδιά τους

Untitled-design-2-8
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Νταμπλ Σπανούλη επί των «αιωνίων»

1 / 3