Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκροί μητέρα και γιος μετά από φωτιά, με σακούλα στο κεφάλι η μία από τις δύο σορούς – Ο άλλος γιος πήδηξε από την ταράτσα

Οικογενειακή τραγωδία στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο, καθώς μία ηλικιωμένη και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Ιερολοχιτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού και η μία είχε σακούλα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το cretalive, o άλλος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, πήδηξε από την ταράτσα και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο 60χρονος πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή με πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του, ενώ φέρεται να ερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής η αιτία της φωτιάς, αν δηλαδή πρόκειται για εμπρησμό.

Μία εκδοχή που εξετάζεται από τις Αρχές είναι να προκάλεσε εκείνος τη φονική φωτιά και εν συνεχεία να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

