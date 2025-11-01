Κονδυλάτος: «Με κουράζει το δικαστήριο στην τηλεόραση με δικαστή τον Λιάγκα» (Video)

Ο Περικλής Κονδυλάτος, γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων, συναντήθηκε πρόσφατα με δημοσιογράφο της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι και μίλησε για την τηλεόραση και τα προγράμματα που παρακολουθεί.

Ωστόσο, η συζήτηση πήρε μια διαφορετική τροπή, καθώς ο ίδιος άσκησε σφοδρή κριτική στον Γιώργο Λιάγκα, για τον τρόπο που επιλέγει να κρίνει τους πάντες στον αέρα της τηλεόρασης.

Ο σχεδιαστής αναφέρθηκε στο στυλ παρουσίασης του Γιώργου Λιάγκα, τονίζοντας ότι το συνεχές «δικαστήριο» που στήνει και η εικόνα του ως αυθεντίας που κρίνει τους πάντες είναι κουραστική για το τηλεοπτικό κοινό.

Ειδικότερα, δήλωσε: «Εμένα αυτό το δικαστήριο που στήνεται στην τηλεόραση με δικαστή τον κύριο Λιάγκα και ένα δάχτυλο που βγαίνει από τη οθόνη και κρίνει τους πάντες λες και είναι η ανώτατη εξουσία, προσωπικά με κουράζει πάρα πολύ και νομίζω ότι, αν κοιτάξουν κάποιοι τα νούμερα, κουράζει και τον κόσμο. Τώρα ο καθένας ας κάνει ό,τι θέλει!»

