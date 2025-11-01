search
01.11.2025 16:21

Κονδυλάτος: «Με κουράζει το δικαστήριο στην τηλεόραση με δικαστή τον Λιάγκα» (Video)

01.11.2025 16:21
periklis-kondylatos-new

Ο Περικλής Κονδυλάτος, γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων, συναντήθηκε πρόσφατα με δημοσιογράφο της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι και μίλησε για την τηλεόραση και τα προγράμματα που παρακολουθεί.

Ωστόσο, η συζήτηση πήρε μια διαφορετική τροπή, καθώς ο ίδιος άσκησε σφοδρή κριτική στον Γιώργο Λιάγκα, για τον τρόπο που επιλέγει να κρίνει τους πάντες στον αέρα της τηλεόρασης.

Ο σχεδιαστής αναφέρθηκε στο στυλ παρουσίασης του Γιώργου Λιάγκα, τονίζοντας ότι το συνεχές «δικαστήριο» που στήνει και η εικόνα του ως αυθεντίας που κρίνει τους πάντες είναι κουραστική για το τηλεοπτικό κοινό.

Ειδικότερα, δήλωσε: «Εμένα αυτό το δικαστήριο που στήνεται στην τηλεόραση με δικαστή τον κύριο Λιάγκα και ένα δάχτυλο που βγαίνει από τη οθόνη και κρίνει τους πάντες λες και είναι η ανώτατη εξουσία, προσωπικά με κουράζει πάρα πολύ και νομίζω ότι, αν κοιτάξουν κάποιοι τα νούμερα, κουράζει και τον κόσμο. Τώρα ο καθένας ας κάνει ό,τι θέλει!»

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

