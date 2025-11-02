Γερμανού για Βίσση – Βανδή: Θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και τώρα ήρθε η ώρα (Video)

Ένα αποκαλυπτικό σχόλιο για τη σχέση της Άννας Βίσσή και της Δέσποινας Βανδή μίλησε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της.

Με αφορμή ρετρό βίντεο που έπαιξε στην εκπομπή της, η παρουσιάστρια του Alpha, μοιράστηκε τις σκέψεις της για το παρασκήνιο αυτής της κόντρας μεταξύ των δύο τραγουδιστριών.

«Η Άννα είναι pop; Τι άκουσαν μόλις τώρα τα αυτάκια μου; Η Άννα έχει έναν νταλγκά στη φωνή της λαϊκό, που δεν τη λες pop αλλά εν πάση περιπτώσει θα πω κάτι τώρα που θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και ήρθε η ώρα να το πω», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

«Η Δέσποινα Βανδή, εγώ πιστεύω, ουδέποτε είχε στο μυαλό της να θυμίζει την Άννα Βίσση, άλλοι την έβαλαν σε αυτό το τριπάκι. Ήταν ένα φρέσκο κορίτσι που τραγουδούσε άλλα πράγματα και την πήραν και της είπαν: τώρα τα ξεχνάς όλα αυτά, μακρύ μαλλί με extention, θα φτιάξεις κοιλιακούς και θα τους βγάζεις έξω και θα σε φτιάξουμε όπως νομίζουμε, γιατί κάτι έχουμε στο μυαλό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν της πήγε άσχημα αλλά άλλοι την έβαλαν στο τριπάκι Βίσση-Βανδή. Δεν ήταν προγραμματισμένη η Δέσποινα, όταν κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, να κάνει αυτό το πράγμα. Καθόλου», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Ναταλία Γερμανού.

