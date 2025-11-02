search
Γερμανού για Βίσση – Βανδή: Θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και τώρα ήρθε η ώρα (Video)

02.11.2025 15:30
Ένα αποκαλυπτικό σχόλιο για τη σχέση της Άννας Βίσσή και της Δέσποινας Βανδή μίλησε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της.

Με αφορμή ρετρό βίντεο που έπαιξε στην εκπομπή της, η παρουσιάστρια του Alpha, μοιράστηκε τις σκέψεις της για το παρασκήνιο αυτής της κόντρας μεταξύ των δύο τραγουδιστριών.

«Η Άννα είναι pop; Τι άκουσαν μόλις τώρα τα αυτάκια μου; Η Άννα έχει έναν νταλγκά στη φωνή της λαϊκό, που δεν τη λες pop αλλά εν πάση περιπτώσει θα πω κάτι τώρα που θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και ήρθε η ώρα να το πω», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

«Η Δέσποινα Βανδή, εγώ πιστεύω, ουδέποτε είχε στο μυαλό της να θυμίζει την Άννα Βίσση, άλλοι την έβαλαν σε αυτό το τριπάκι. Ήταν ένα φρέσκο κορίτσι που τραγουδούσε άλλα πράγματα και την πήραν και της είπαν: τώρα τα ξεχνάς όλα αυτά, μακρύ μαλλί με extention, θα φτιάξεις κοιλιακούς και θα τους βγάζεις έξω και θα σε φτιάξουμε όπως νομίζουμε, γιατί κάτι έχουμε στο μυαλό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν της πήγε άσχημα αλλά άλλοι την έβαλαν στο τριπάκι Βίσση-Βανδή. Δεν ήταν προγραμματισμένη η Δέσποινα, όταν κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, να κάνει αυτό το πράγμα. Καθόλου», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Ναταλία Γερμανού.

NOVI_SAD
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ ξεκινά απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο

treno-londino-astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: «Νομίζαμε ότι κάνανε πλάκα λόγω Halloween» – Μάρτυρας περιγράφει την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο από δύο Βρετανούς

germania_astynomia
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Σύλληψη 22χρονου Σύρου ως ύποπτου για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης

fotia-agioi-anargyroi
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα πολυκατοικίας (video)

louvro astynomia 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Δύο συλληφθέντες είχαν καταδικαστεί μαζί σε υπόθεση κλοπής

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

