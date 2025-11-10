search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 20:00
ΕΛΛΑΔΑ

10.11.2025 18:11

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

10.11.2025 18:11
Νεκρή στο διαμέρισμα της στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε 18χρονη φοιτήτρια.

Η οικογένεια της κοπέλας, που ζει στη Λάρισα, θορυβήθηκε, επειδή από χθες δεν σήκωνε το τηλέφωνο της και και ειδοποίησε την αστυνομία,

Οι αστυνομικοί μπαίνοντας στο διαμέρισμα την εντόπισαν νεκρή. Η κοπέλα έπαιρνε βαριά φαρμακευτική αγωγή για σοβαρό πρόβλημα υγείας, που αντιμετώπιζε, σύμφωνα με το evros-news.gr.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα «δείξει» η νεκροψία-νεκροτομή.

