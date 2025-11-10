Νέα Αβώρανη Αιτωλοακαρνανίας: Πυρπόλησε το αυτοκίνητό του και απειλούσε τους πυροσβέστες με μαχαίρι

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 10/11, στην περιοχή της Νέας Αβώρανης στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με το agrioniopress.gr, όλα ξεκίνησαν όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο.

Οι πυροσβέστες φθάνοντας στο σημείο, σε αυλή κατοικίας, βρέθηκαν να απειλούνται από άνδρα που κρατούσε στα χέρια του μαχαίρι.

Μάλιστα, ήταν ο ίδιος που είχε πυρπολήσει το όχημά του και παρεμπόδιζε το έργο της κατάσβεσης. Ως εκ τούτου, κλήθηκε στο σημείο και η αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το αυτοκίνητο του καταστράφηκε ολοκληρωτικά, με το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής να ενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές.

