ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 22:41
10.11.2025 21:27

Απολογείται την Τρίτη ο Λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους – Τον έπιασαν να τους ανεβάζει στη μηχανή του

10.11.2025 21:27
Στον Ανακριτή θα οδηγηθεί αύριο ο λιμενικός από τον Βόλο που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους και για δωροληψία.

Τον κατηγορούμενο μαζί με άλλο ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Λιμενικού στην Μαγνησία παρακολουθούσε το Εσωτερικών Υποθέσεων τους τελευταίους έξι μήνες, επειδή υπήρχαν υποψίες για ότι χρηματίζoνταν. Από τις επισυνδέσεις επιβεβαιώθηκε αυτό, ενώ προέκυψε ότι ο λιμενικός είχε ερωτικές επαφές με ανήλικους έναντι αμοιβής. 

Την Παρασκευή (7/11) συνελήφθη έξω από σχολείο στη Νέα Ιωνία, όπου περίμενε δύο 14χρονους μαθητές για να τους οδηγήσει στο πατρικό του διαμέρισμα, στον Βόλο

Είχε επαφές με τους 14χρονους τους τελευταίους 6 μήνες

Οι δύο ανήλικοι κατέθεσαν ότι είχαν ερωτικές επαφές μαζί του, έναντι ευτελούς χρηματικής αμοιβής και κατονόμασαν κι άλλα παιδιά που είχαν επαφές μαζί του, σύμφωνα με το gegonota.gr.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο λιμενικός είχε σταθερές επαφές τους δύο 14χρονους από τα τέλη Μαΐου κι ότι σταμάτησαν να βρίσκονται για ένα μήνα το καλοκαίρι, επειδή τα παιδιά είχαν πάει εκτός Βόλου για εργασία

Σε βάρος άλλων τριών ατόμων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για δωροδοκία και δωροληψία.

