Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αυλωναρίου Ευβοίας η είδηση του θανάτου μίας 65χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της, το απόγευμα της Δευτέρας, 10/11.

Όπως αναφέρει το evima.gr, η γυναίκα δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα ο γιος της να ανησυχήσει και να πάει στο σπίτι της για να δει τι συμβαίνει.

Εκεί αντίκρισε το τραγικό θέαμα, καθώς βρήκε τη μητέρα του ήταν κρεμασμένη.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

