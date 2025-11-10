search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 23:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 22:29

Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της

10.11.2025 22:29
asthenofoor new

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αυλωναρίου Ευβοίας η είδηση του θανάτου μίας 65χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της, το απόγευμα της Δευτέρας, 10/11.

Όπως αναφέρει το evima.gr, η γυναίκα δεν είχε δώσει σημάδια ζωής για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα ο γιος της να ανησυχήσει και να πάει στο σπίτι της για να δει τι συμβαίνει.

Εκεί αντίκρισε το τραγικό θέαμα, καθώς βρήκε τη μητέρα του ήταν κρεμασμένη.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Διαβάστε επίσης:

Οι αγρότες ανοίγουν τον «χορό» των κινητοποιήσεων: «Απόβαση» στην Αθήνα, «πολιορκία» στην Αλεξανδρούπολη ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

Προαστιακός: Αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε δίκυκλο στο κέντρο της Αθήνας – Εγκατέλειψε το σημείο ο μοτοσικλετιστής

Απολογείται την Τρίτη ο Λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους – Τον έπιασαν να τους ανεβάζει στη μηχανή του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόλις το 18% των Γερμανών θα ήθελε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς να διεκδικήσει την επανεκλογή του        

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου – Επτά τραυματίες

kakokairia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Πού έπεσε το περισσότερο νερό και πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα

remos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για τη συναυλία του Ρέμου», απαντά στην αντιπολίτευση η διοίκηση Αγγελούδη        

asthenofoor new
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 23:12
friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Μόλις το 18% των Γερμανών θα ήθελε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς να διεκδικήσει την επανεκλογή του        

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου – Επτά τραυματίες

kakokairia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Πού έπεσε το περισσότερο νερό και πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα

1 / 3