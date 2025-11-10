search
ΕΛΛΑΔΑ

10.11.2025 22:10

Στους δρόμους οι αγρότες: «Απόβαση» στην Αθήνα, «πολιορκία» στην Αλεξανδρούπολη για την επίσκεψη Μητσοτάκη

Δεκάδες αγρότες από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα πραγματοποιήσουν αύριο διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με αίτημα να απελευθερωθούν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παρθούν μέτρα για την ευλογιά των προβάτων. Θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Την ίδια ώρα αγρότες θα πραγματοποιήσουν πορεία με τα τρακτέρ τους προς το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Εκατοντάδες αγρότες, ακόμα, από τη Θράκη πολιορκούν το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης για να μεταφέρουν τα προβλήματα του κλάδου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην περιοχή.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ζητάει δημόσια από τον Πρωθυπουργό να μην περάσει από την Αλεξανδρούπολη, γιατί θα προχωρήσουν σε διαδηλώσεις και θα συγκρουστούν με τις αστυνομικές δυνάμεις, όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη.

Οι αγρότες έχουν απωθήσει τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο και σκοπεύουν να κατευθυνθούν προς την πόλη.

Η ανακοίνωσή τους:

“Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη, οι αγρότες του Νομού μας του απευθύνουμε δημόσια έκκληση να ματαιώσει την άνοδο του στη Θράκη μέσω του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας, οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο, η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων.

Ο εμπαιγμός μας γίνεται πλέον θηλιά και μας πνίγει. Θα είναι πραγματικά λυπηρό αντί να αντιμετωπίσουν οι κυβερνώντες άμεσα τα προβλήματά μας να μας ωθήσουν να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής μας. (Με αφορμή τα γεγονότα του 2020 έχουμε χτίσει άριστη σχέση και αλληλοσεβασμό).

Η αγροτιά ξεψυχά κι η κυβέρνηση σχεδιάζει επισκέψεις χωρίς κανένα αντίκρυσμα στη βελτίωση της τραγικής μας κατάστασης. Απαιτούμε το άνοιγμα ενός ουσιαστικού διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς,

Ραντεβού στη Λάρισα στις 23 Νοεμβρίου

Επόμενος σταθμός για τους αγρότες είναι πανελλαδική σύνοδος, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας. Εκεί θα αποφασίσουν πώς θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους.

