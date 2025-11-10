Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου – Επτά τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε καραμπόλα πέντε οχημάτων που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, 10/11, στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ.
Και οι 7 τραυματίες, οδηγοί και επιβάτες των οχημάτων, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: «Δεν δίνουμε ούτε ένα ευρώ για τη συναυλία του Ρέμου», απαντά στην αντιπολίτευση η διοίκηση Αγγελούδη
Εύβοια: Γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο σπίτι της
Οι αγρότες ανοίγουν τον «χορό» των κινητοποιήσεων: «Απόβαση» στην Αθήνα, «πολιορκία» στην Αλεξανδρούπολη ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.