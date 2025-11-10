search
Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου – Επτά τραυματίες

10.11.2025 22:51
Επτά άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε καραμπόλα πέντε οχημάτων που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, 10/11, στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ.

Και οι 7 τραυματίες, οδηγοί και επιβάτες των οχημάτων, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

