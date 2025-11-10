Πυροβολισμοί έξω από καφενείο στην Κυψέλη – Βρέθηκαν 6 κάλυκες

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Δευτέρας έπειτα από κλήσεις πολιτών για πυροβολισμούς έξω από καφενείο στην Κυψέλη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν έξι κάλυκες. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Κρασά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την επίθεση φέρεται να τραυματίστηκε ένας αλλοδαπός ο οποίος έφυγε από την περιοχή πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

