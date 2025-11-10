Αστυνομικός διευθυντής Κρήτης για Βορίζια:  «Όταν αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις θα καίει ο ένας το σπίτι του άλλου, η καινούργια γενιά είναι χειρότερη από την προηγούμενη»

Στην ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις στάθηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Νίκος Σπυριδάκης, στη διάρκεια της ευρείας σύσκεψης που συγκάλεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τη Δευτέρα, 10/11, στην Κρήτη, στον απόηχου του μακελειού στα Βορίζια.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο κ. Σπυριδάκης, με τη μακρόχρονη εμπειρία του στην Ελληνική Αστυνομία, αναφέρθηκε στην ανάγκη για μετασχηματισμό των κοινωνικών συμπεριφορών στο νησί και για ουσιαστικές παρεμβάσεις, πέρα από την καταστολή.

Ο ίδιος, μάλιστα, προέβλεψε τα χειρότερα, τονίζοντας ότι, μόλις αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις από τα Βορίζια, «ο ένας θα κάψει το σπίτι του άλλου».

«Πριν το 2000 η κοινωνία της Κρήτης διέθετε άγραφους ηθικούς κανόνες»

«Η καταστολή δεν αρκεί», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σπυριδάκης, επισημαίνοντας πως πριν το 2000 η κοινωνία της Κρήτης διέθετε άγραφους ηθικούς κανόνες, ακόμη και μέσα στις πιο σκληρές εκφάνσεις της παραβατικότητας.

«Ακόμη και στις ζωοκλοπές υπήρχε ο άτυπος όρκος των βοσκών – ένας κώδικας τιμής που λειτουργούσε αποτρεπτικά για ανεξέλεγκτες συγκρούσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά, παραθέτοντας προσωπικά περιστατικά από την υπηρεσιακή του πορεία – το πώς άνθρωποι που δεν εργάζονταν, άνθρωποι χωρίς εκπαίδευση, έκαναν λογαριασμούς με πολλά… μηδενικά και οδηγούσαν πολυτελή αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη περιέγραψε τη σημερινή πραγματικότητα ως εύθραυστη και επικίνδυνα εκρηκτική, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, όσο ενισχυμένη και αν είναι, δεν μπορεί από μόνη της να αποκαταστήσει τη σταθερότητα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όσο και αν μείνουν οι αστυνομικές δυνάμεις σε μια περιοχή, με το που θα αποχωρήσουν θα κάψει ο ένας το σπίτι του άλλου.

