10.11.2025 23:35

Καιρός: «Άστραψε και βρόντηξε» σε όλη την Ελλάδα – 58.000 κεραυνοί την ώρα της κακοκαιρίας

10.11.2025 23:35
kairos keravnos 66- new

Έντονη κεραυνική δραστηριότητα σημειώθηκε στη χώρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με την κακοκαιρία να χτυπά πολλές περιοχές της Ελλάδας με έντονες βροχές και καταιγίδες.

Όπως δημοσιεύει το weather news, 58.000 κεραυνοί έπεσαν τη Δευτέρα (10/11/25) σχεδόν σε όλο τον ελλαδικό χώρο, στη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

Σε  ό,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού, τις επόμενες ώρες και αύριο, Τρίτη, 11/11, οι πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο), σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Ο δυτικός βορειοδυτικός άνεμος που μπαίνει θα φέρει βελτίωση στις πληγείσες περιοχές και δεν θα βρέξει για πολλές ημέρες στα δυτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

hunya-eksot
LIFESTYLE

Κατέρρευσε επί σκηνής η Νοτιοκορεάτισσα σταρ της K-pop, Hyuna – Ανησυχία για την υγεία της (Videos)

milan-central-train-station
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σύλληψη 25χρονου για επίθεση σε Αμερικανούς στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό

alexandros_avlonitis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυλωνίτης: Περίεργο να μην έχουν καταγραφεί τηλεφωνικοί διάλογοι των αρμοδίων υπουργών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

ert new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και των ΜΜΕ

PERIPOLIKO+NYXTA
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί έξω από καφενείο στην Κυψέλη – Βρέθηκαν 6 κάλυκες

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

