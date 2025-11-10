Καιρός: «Άστραψε και βρόντηξε» σε όλη την Ελλάδα – 58.000 κεραυνοί την ώρα της κακοκαιρίας

Έντονη κεραυνική δραστηριότητα σημειώθηκε στη χώρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με την κακοκαιρία να χτυπά πολλές περιοχές της Ελλάδας με έντονες βροχές και καταιγίδες.

Όπως δημοσιεύει το weather news, 58.000 κεραυνοί έπεσαν τη Δευτέρα (10/11/25) σχεδόν σε όλο τον ελλαδικό χώρο, στη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού, τις επόμενες ώρες και αύριο, Τρίτη, 11/11, οι πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο), σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Ο δυτικός βορειοδυτικός άνεμος που μπαίνει θα φέρει βελτίωση στις πληγείσες περιοχές και δεν θα βρέξει για πολλές ημέρες στα δυτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

