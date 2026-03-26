ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:29
Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε ο νεαρός Μάνθος στην πλατεία Συντάγματος, μετά τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, απέσπασε θερμά χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους και έγινε viral στα social media, μέσα σε λίγες ώρες.

Το βίντεο που ανέβασε ο ταλαντούχος χορευτής στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok συγκέντρωσε 100.000 like, 1.600 σχόλια, ενώ οι προβολές του άγγιξαν σε λιγότερο από 24 ώρες το εκατομμύριο.

@manthos.geo Ζήτω η ΕΛΛΑΔΑ !!! #zeibekiko #greeklife #greekdance #independenceday #opa ♬ πρωτότυπος ήχος – manthos.geo

Ο νεαρός Μάνθος που χόρεψε το viral ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος είναι μέλος της χορευτικής ομάδας του Αλέξανδρου Μούσουλου, η οποία για τέταρτη διαδοχική χρονιά έστησε το δικό της γλέντι στην καρδιά της Αθήνας, μετά τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. 120 χορευτές χόρεψαν χασάπικο και φυσικά ζεϊμπέκικο, με τα κινητά τηλέφωνα να παίρνουν «φωτιά».

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Αθήνα μου» που ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο νεαρός χορευτής έδειξε το ταλέντο του στο ζεϊμπέκικο.

Η πλατεία Συντάγματος θύμιζε για λίγα λεπτά μια πίστα, με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί να αφήνει χώρο στον πρωταγωνιστή και τους περισσότερους να χειροκροτούν.

Μικροί και μεγάλοι έδειχναν να το απολαμβάνουν.

Ο χορός γίνεται πλέον παράδοση μετά τη στρατιωτική παρέλαση και για πολλούς είναι πάντα το «κερασάκι στην τούρτα» των εορταστικών εκδηλώσεων.

Το δικό του ζεϊμπέκικο χόρεψε και ο επικεφαλής της χορευτικής ομάδας, ο έμπειρος χορευτής Αλέξανδρος Μούσουλος.

Άπαντες όσοι βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος χειροκρότησαν ένθερμα όλους τους χορευτές που έδωσαν τον δικό τους ρυθμό στο κέντρο της Αθήνας.

Η Ελλάδα γιόρτασε και το ζεϊμπέκικο, ένας χορός ελληνικός, είχε τη δική του ξεχωριστή θέση στις εορταστικές εκδηλώσεις στην πλατεία Συντάγματος.

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στους Αμπελόκηπους – Μεταφέρθηκε στο 401 το θύμα της επίθεσης

Το οικογενειακό SUV της Leapmotor που έχει ίδια ιπποδύναμη με Lamborghini Huracan

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

Οι εκτιμήσεις πίσω από τον θάνατο του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

