Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε ο νεαρός Μάνθος στην πλατεία Συντάγματος, μετά τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, απέσπασε θερμά χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους και έγινε viral στα social media, μέσα σε λίγες ώρες.

Το βίντεο που ανέβασε ο ταλαντούχος χορευτής στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok συγκέντρωσε 100.000 like, 1.600 σχόλια, ενώ οι προβολές του άγγιξαν σε λιγότερο από 24 ώρες το εκατομμύριο.

Ο νεαρός Μάνθος που χόρεψε το viral ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος είναι μέλος της χορευτικής ομάδας του Αλέξανδρου Μούσουλου, η οποία για τέταρτη διαδοχική χρονιά έστησε το δικό της γλέντι στην καρδιά της Αθήνας, μετά τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. 120 χορευτές χόρεψαν χασάπικο και φυσικά ζεϊμπέκικο, με τα κινητά τηλέφωνα να παίρνουν «φωτιά».

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Αθήνα μου» που ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο νεαρός χορευτής έδειξε το ταλέντο του στο ζεϊμπέκικο.

Η πλατεία Συντάγματος θύμιζε για λίγα λεπτά μια πίστα, με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί να αφήνει χώρο στον πρωταγωνιστή και τους περισσότερους να χειροκροτούν.

Μικροί και μεγάλοι έδειχναν να το απολαμβάνουν.

Ο χορός γίνεται πλέον παράδοση μετά τη στρατιωτική παρέλαση και για πολλούς είναι πάντα το «κερασάκι στην τούρτα» των εορταστικών εκδηλώσεων.

Το δικό του ζεϊμπέκικο χόρεψε και ο επικεφαλής της χορευτικής ομάδας, ο έμπειρος χορευτής Αλέξανδρος Μούσουλος.

Άπαντες όσοι βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος χειροκρότησαν ένθερμα όλους τους χορευτές που έδωσαν τον δικό τους ρυθμό στο κέντρο της Αθήνας.

Η Ελλάδα γιόρτασε και το ζεϊμπέκικο, ένας χορός ελληνικός, είχε τη δική του ξεχωριστή θέση στις εορταστικές εκδηλώσεις στην πλατεία Συντάγματος.

