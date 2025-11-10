Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Πού έπεσε το περισσότερο νερό και πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα

Με μεγάλα ύψη βροχής, εξελίχθηκε η κακοκαιρία που ξέσπασε, νωρίτερα σήμερα, στη χώρα.

Αθροιστικά το περισσότερο νερό έπεσε στη Βόρεια Κέρκυρα, με πάνω από 250 τόνους νερού ανά στρέμμα. Παράλληλα, στη Βόνιτσα και τη Μεγαλόπολη έπεσαν 130 τόνοι νερό ανά στρέμμα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, γι’ αυτό σημειώθηκαν και προβλήματα στους δρόμους. Το λιγότερο νερό έπεσε στην Αττική, στα δυτικά του νομού (30 τόνοι ανά στρέμμα), ωστόσο ήταν μια ποσότητα ικανή για να φέρει πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στα δυτικά τμήματα και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 της Δευτέρας, καταγράφεται στο Ψαθί Μεγαλόπολης, με 99,8 mm.

Οι περιοχές που δέχτηκαν σήμερα τα μεγαλύτερα ύψη νερού

Μεγαλόπολη – Ψαθί 99,8

Πετάλεια Κέρκυρας 93,8

Αμφιλοχία 64,2

Αργοστόλι Κεφαλονιάς 60,8

Στεμνίτσα Αρκαδίας 59,4

Οχυρό Νευροκοπίου 57,4

Λυκόχια Αρκαδίας 55,2

Θεοδώριανα Άρτας 52,4

Τις επόμενες ώρες και αύριο οι πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο), σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Ο δυτικός βορειοδυτικός άνεμος που μπαίνει θα φέρει βελτίωση στις πληγείσες περιοχές και δεν θα βρέξει για πολλές ημέρες στα δυτικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια τις επόμενες ώρες, κατά διαστήματα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ Χριστίνα Σούζη, επισημαίνει πως από απόψε τη νύχτα, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, (μέχρι το ξημέρωμα) νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα (μέχρι το μεσημέρι) θα έχουν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε κάθε περίπτωση, η κα Σούζη τόνισε ότι οι βροχές θα περιοριστούν στα Ανατολικά, με λίγες βροχοπτώσεις στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, ενώ στην Αττική αναμένεται καλός καιρός με ηλιοφάνεια.

Τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν από το μεσημέρι και μετά και θα σταματήσουν σίγουρα μέχρι το βράδυ, στις περισσότερες περιοχές.

Οι επόμενες ημέρες

Λίγες βροχές θα εκδηλωθούν στα Ανατολικά και Νότια, περιοριζόμενες στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς βροχοπτώσεις και την Πέμπτη.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

